Destrozó un área protegida en San Juan con su Hilux y el daño podría tardar 100 años en recuperarse

Una camioneta ingresó a una de las áreas naturales protegidas de San Juan y provocó un daño ambiental que podría afectar la región durante décadas y décadas. Ocurrió durante el fin de semana en la Pampa del Leoncito, una planicie ubicada en el departamento de Calingasta, donde el tránsito está restringido para preservar el ecosistema.

El conductor fue identificado como A. A., un médico mendocino de 46 años. Su camioneta, una Toyota Hilux, permanece secuestrada bajo custodia de Gendarmería Nacional. La Justicia deberá determinar ahora las sanciones correspondientes al ingreso y el daño provocado.

Las imágenes difundidas por la Municipalidad de Calingasta permiten dimensionar el impacto al área. Las ruedas dejaron profundas marcas sobre la superficie de la planicie y algunas huellas, según las autoridades, alcanzaron los 25 centímetros de profundidad.

El recorrido que triplicó el daño

Según la reconstrucción de las autoridades, el vehículo avanzó varios metros sobre la Pampa del Leoncito y al intentar salir, debió retroceder entre 200 y 300 metros. Esa acción terminó multiplicando las huellas sobre el terreno.

El hecho generó un fuerte repudio de la comunidad y el intendente de Calingasta Sebastián Carbajal salió a decir que se trata de una infracción grave por haberse producido dentro de un área protegida. Además cuestionó el monto de las multas vigentes para este tipo de hechos.

En el operativo para retirar la camioneta también se produjeron nuevas huellas. Una escalera plegable utilizada para motos terminó enterrada en el suelo y una de las motos usadas para desplazarse por allí dejó más marcas sobre la superficie.

El antecedente más cercano ocurrió en noviembre del 2025, cuando vehículos tipo UTV ingresaron al sector y dejaron marcas de entre 10 y 15 centímetros. En aquel momento, los especialistas de la Universidad Nacional de San Juan estimaron que la recuperación natural podía demandar entre 40 y 60 años.

Décadas de recuperación

La Pampa del Leoncito tiene características particulares y por ello las huellas sobre este tipo de terreno pueden permanecer visibles durante muchísimo tiempo. La recuperación natural es, en efecto, extremadamente lenta.

Carbajal estimó que la recuperación podría extenderse hasta un siglo, aunque aclaró que no es especialista en la materia. También planteó que el caso podría avanzar por la vía penal y no quedar únicamente como una contravención administrativa.

El intendente reclamó sanciones ejemplares y anticipó que trabajará en un proyecto para reforzar la protección de distintos patrimonios naturales de la zona, como la Pampa del Leoncito, Morrillos y el Arroyo El Fiero.

Cabe remarcar que en el acceso al área existen carteles que indican expresamente las actividades permitidas y prohibidas, además de un código QR con la información a mano para los visitantes.