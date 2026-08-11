Ravier expuso a Milei por la campaña antiargentina: "No tengo las fuentes"

En medio de la crisis diplomática con Brasil, el vocero presidencial, Adrian Ravier, admitió este martes que el Gobierno no tiene cómo probar que la supuesta "campaña antiargentina" fue financiada por el gobierno de Lula da Silva, pese a lo que había asegurado Javier Milei la semana pasada. Se trató de una de las afirmaciones que llevaron a que Brasilia retirara a su embajador de Buenos Aires y expulsara al embajador argentino.

En una entrevista radial que dio un día después de insultar a Lula durante el acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro en San Pablo, Milei dijo: “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25 por ciento de los recursos salió de ahí... y después vienen a hablar de interferencias".

Hoy, Ravier fue consultado por esta sentencia del Presidente, pero reconoció que no tiene las pruebas para sostener la afirmación. "Hay fuentes de las redes sociales que hay que evaluar", contestó de manera imprecisa en un primer momento.

Luego, admitió que "hay que buscar las fuentes que se mencionan", y agregó que "en ese momento no tengo esas fuentes para darlas, pero se las ofrecemos más tarde", sin dar ninguna prueba concreta que respalde lo afirmado por Milei.

Más tarde, al ser repreguntado por la misma cuestión, Ravier se limitó a aclarar que "Bolsonaro hijo declaró esto del 25% que usted preguntaba. Habrá que preguntarlo allí", descargando la responsabilidad de la sentencia del Presidente en la oposición brasileña.

Ravier festejó que le cobren la salud a los extranjeros

Ravier afirmó este martes que la resolución que obliga a partir de hoy a que los extranjeros no residentes deban pagar para atenderse en hospitales públicos, pone fin a “uno de los mayores flagelos” para quienes pagan sus impuestos. Ravier se refirió de ese modo a la resolución que dispone qu, cuando un extranjero no acredite residencia permanente, deberá presentar “un seguro de salud válido que cubra la prestación” o pagar el arancel previo a su atención.

La medida fue oficializada hoy a través de la Resolución 1066/2026 firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, publicada en el Boletín Oficial. “A partir de hoy, todo paciente extranjero que no sea residente permanente deberá contar con seguro médico o pagar para ser atendido en los hospitales públicos nacionales”, expresó el vocero presidencial en su cuenta de la red social X.

Además, puntualizó: “En el caso de extranjeros que no cuenten con seguro médico o cuyo seguro sea insuficiente para cubrir los costos, el hospital exigirá el pago de la prestación previo a brindarla, excepto en los casos de riesgo de vida en los que la atención sanitaria de emergencia continuará garantizada”.