Una familia argentina busca desesperadamente a Carlos Luis Cáceres en Colombia, un hombre de 69 años oriundo de San Juan, que reside en la zona de Pereira-Dosquebradas, una de las áreas más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes.

Cáceres se encontraba en Pereira cuando ocurrió el terremoto. Desde entonces, sus familiares no pudieron volver a establecer contacto con él y temen que haya quedado afectado por el fenómeno. Según Noticias Argentinas, la última comunicación que mantuvo con su entorno fue el sábado, dos días antes del terremoto.

El panorama se vuelve más desolador y complejo ya que comunicarse en las zonas afectadas es sumamente difícil. Las telecomunicaciones se encuentran colapsadas en Pereira e incluso las autoridades debieron recurrir a radioteléfonos para mantener operativos los canales de comunicación.

El desesperado pedido de la familia

Ante la falta de noticias, los familiares de Cáceres iniciaron una campaña para intentar encontrarlo y difundieron en las redes sociales información sobre su aspecto físico y la ropa que llevaba puesta cuando fue visto por última vez.

El hombre se encontraba en su propiedad de Pereira-Dosquebradas y llevaba una camiseta de la Selección Argentina y anteojos de sol colgados del cuello.

Su hija Carla Cáceres expresó públicamente la angustia que atraviesa la familia por la falta de información. "Hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto", expresó a través de las redes sociales.

La difusión de estos datos busca facilitar su identificación tanto en hospitales, como en centros de evacuación o en cualquier otro lugar donde puedan encontrarse personas afectadas por el sismo.

Colombia continúa bajo emergencia

La desaparición de Cáceres ocurre mientras Colombia continúa con las tareas de rescate y de asistencia tras el terremoto de magnitud 7,4. Según el último balance registrado, el desastre habría dejado 132 muertos y más de 570 heridos. En Pereira se registraron 60 víctimas fatales y las autoridades dispusieron un toque de queda.

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno argentino ofreció asistencia a Colombia. El canciller Pablo Quirno confirmó que las autoridades argentinas mantienen contacto con sus pares colombianos y transmitieron la disposición del país para brindar la ayuda que sea necesaria.

Mientras continúan las tareas de emergencia, la familia de Carlos Luis Cáceres espera poder obtener noticias sobre su paradero y apela también a la comunidad para profundizar el alcance de la búsqueda difundiendo sus datos e imagen.