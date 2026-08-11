Florence "Flo" Anthony, reconocida periodista de espectáculos, escritora y personalidad de radio y televisión, murió el 6 de agosto a los 74 años. La comunicadora, que fue una figura pionera para las mujeres afroamericanas en los medios de Estados Unidos, falleció a causa de un cáncer, según confirmó Jack Hirsch, biógrafo de su esposo, el excampeón mundial de boxeo Michael Spinks.

Anthony nació el 4 de marzo de 1952 en Ann Arbor, Michigan. Antes de dedicarse al periodismo, trabajó como publicista de figuras del deporte, entre ellas Muhammad Ali, Michael Spinks y Larry Holmes. Con este último colaboró entre 1982 y 1985, durante parte de su etapa como campeón mundial de los pesos pesados.

En 1986 ingresó al New York Post como empleada de la sección de resultados deportivos. Su objetivo inicial era convertirse en periodista deportiva, pero terminó trasladándose al área de entretenimiento.

Ese cambio la convirtió en una figura histórica dentro del diario: fue la primera mujer afroamericana en trabajar en el departamento de deportes y posteriormente también la primera en formar parte de su sección de espectáculos y de Page Six, uno de los espacios de noticias de celebridades más conocidos de Estados Unidos.

Tenía cáncer: murió a los 74 años una reconocida periodista.

De la prensa a la televisión

Durante la década de 1990, Anthony ganó notoriedad por sus primicias sobre celebridades y se transformó en una presencia habitual en programas de televisión. Participó en espacios conducidos por figuras como Geraldo Rivera, Sally Jessy Raphael, Maury Povich y Joan Rivers. Además, fue colaboradora y ocasional copresentadora de The Gossip Show, de E!, durante las seis temporadas que tuvo el programa, entre 1993 y 1998.