Duraron un par de meses: se confirmó la inesperada separación de dos famosos argentinos

Una pareja de famosos confirmó su separación en medio de rumores sobre una crisis entre ambos.

El romance entre Sabrina Rojas y José Chatruc llegó a su fin tras fuertes rumores en el mundo del espectáculo sobre una posible crisis entre ambos. Asimismo, la conductora fue la encargada de confirmar el hecho durante una publicación en su cuenta de Instagram: “Pasé por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”.

Luego, aseguró: “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla. José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin”.

Sabrina Rojas confirmó su separación con José Chatruc a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el ex futbolista aún no hizo una aparición pública para hablar sobre el reciente hecho. Además, tampoco replicó la historia en su cuenta personal de Instagram.

La historia de amor entre Sabrina Rojas y José Chatruc

La historia de amor entre Sabrina Rojas y José Chatruc comenzó luego de que en una transmisión en vivo de Intrusos (América TV), Paula Varela revelará detalles del acercamiento entre la modelo y el exfutbolista. Por su parte, Rodrigo Lussich aportó información y agregó una imágen de ambos cenando en Novecento.

En ese contexto, Paula reveló: “Ellos comparten un grupo, todos juntos, muy verano 98. Están como de vuelta, algunos ya separados, con hijos. Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas. Ahí nació. Los muchachos se entretienen, ellos vienen compartiendo varias salidas, restaurant, comidas, son como un grupete”.

Finalmente, señaló: “Me dicen que a ella le gusta él. Y hace bien, porque fue compañero mío y te lo recomiendo. Sabrina, es muy amoroso el Chatruc. Él también comenta de ella. Lo de él es descartado porque Sabrina es una bomba”.