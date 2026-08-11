Nancy Pazos reveló en vivo lo más repudiable del gobierno de Milei: "Esa plata"

La periodista Nancy Pazos cuestionó al gobierno de Javier Milei por el destino de los fondos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales. En Radio 10, sostuvo que los recursos del Sistema Vial Integrado (Sisvial) no fueron utilizados en su totalidad para el objetivo para el que fueron creados.

"La motosierra mata", afirmó Pazos al comenzar su intervención. La periodista trazó un paralelismo con una frase que durante años fue utilizada para cuestionar los efectos de la corrupción en el país. "Durante un tiempo en este país se dijo ‘la corrupción mata’. Y no era metáfora, era un diagnóstico", señaló.

A partir de allí, puso el foco en el funcionamiento del Sistema Vial Integrado (Sisvial), un fondo creado en 2001 a partir de una exigencia del Banco Mundial. La periodista aseguró que durante los dos años y medio de la gestión de Milei, el Sisvial recaudó 1,5 billones de pesos.

Sin embargo, sostuvo que apenas una cuarta parte de esos recursos fue utilizada efectivamente para reparar rutas. "De esa plata, según reconstruyó Alconada Mon, ¿sabés cuánto se usó efectivamente para arreglar rutas? Apenas una cuarta parte, el 25%", afirmó durante su editorial.

Nancy Pazos reveló en vivo lo más repudiable del gobierno de Milei.

"La plata se va derechito a las mesas de dinero"

Pazos cuestionó además el criterio con el que, según su interpretación, se decide cuándo avanzar con obras viales. "Cuando hay votos en juego, aparece algo de asfalto. Cuando no los hay, la plata se va derechito a las mesas de dinero", sostuvo.