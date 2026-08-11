Capital Humano ataca a los docentes universitarios previo al paro: “Ilegítimo”

El conflicto universitario volvió a escalar en la antesala del paro nacional convocado por gremios docentes y no docentes para este miércoles 12 de agosto. En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano calificó la medida de fuerza como “ilegítima” y ratificó que el Gobierno está cumpliendo con los compromisos presupuestarios y salariales asumidos con el sistema universitario. Los gremios universitarios sostienen que el cumplimiento de ese acuerdo no equivale a la aplicación integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

El texto difundido por la Subsecretaría de Políticas Universitarias subrayó que “los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado por decisiones que atentan contra la continuidad de su educación”. En paralelo, el Ministerio detalló las transferencias realizadas a hospitales universitarios. Según la Resolución N.° 427/26, la Universidad Nacional de Cuyo recibió $2.259.960.000, con pagos mensuales de $188.330.000. La Universidad de Buenos Aires, por su parte, ya devengó $20.000 millones y espera otra transferencia por igual monto. También se encuentran en trámite asignaciones para Córdoba y La Rioja.

Respecto de la paritaria salarial, Capital Humano aseguró que el 26 de junio se transfirieron $666.823.011.021 en concepto de gastos en personal e incrementos salariales, incluyendo la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. El 3 de agosto se asignaron otros $448.544.808.500 correspondientes a julio. “Los aumentos acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y cronograma establecidos”, enfatizó el comunicado.

El rechazo de los gremios docentes

Sin embargo, los gremios universitarios sostienen que el cumplimiento de ese acuerdo no equivale a la aplicación integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El acta del 10 de junio fijó un incremento del 24,33% en dos tramos, pero las organizaciones sindicales remarcan que aún resta una diferencia del 28,5% para alcanzar la equiparación salarial prevista por la norma.

La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), afiliada a Conadu Histórica, enfatizó que “después del incremento otorgado todavía existe una diferencia del 28,5%”. “Reclamamos el pago retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley, en octubre de 2025”, apuntó. El reclamo sindical también incluye la actualización de becas estudiantiles y partidas para hospitales universitarios. “No se trata solo de salarios, sino de garantizar el financiamiento integral del sistema”, señalaron desde Conadu. Los gremios advierten que la discusión presupuestaria no puede desvincularse de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. “Sin retroactividad y sin cumplimiento integral, el conflicto seguirá abierto”, remarcaron desde AGD UBA.

El próximo 19 de agosto se cumplirán 300 días desde la sanción de la ley. Para esa fecha, el Frente Sindical de Universidades Nacionales prevé una jornada de visibilización. Conadu Histórica, en tanto, ya anunció que extenderá las protestas con un paro de cinco días, entre el 18 y el 22 de agosto. En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebrará el 4 de septiembre su 96° Plenario de Rectoras y Rectores en Bariloche. Allí se debatirá el presupuesto universitario 2027, un tema que promete abrir un nuevo capítulo en la disputa por los recursos. El año pasado, los rectores habían solicitado $7,32 billones, pero la Ley de Presupuesto aprobada asignó $4,79 billones, un 35% menos.