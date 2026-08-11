No se puede creer lo que contó Maslatón sobre la "interna" del Gobierno: "Muy"

No se puede creer lo que contó Maslatón sobre la "interna" del Gobierno.

Carlos Maslatón volvió a opinar sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei y esta vez apuntó contra Federico Sturzenegger. El abogado y analista financiero cuestionó la estrategia del Ejecutivo para impulsar sus iniciativas y sugirió que el ministro debería tener un rol más activo para garantizar el avance parlamentario de los proyectos oficiales.

A través de una publicación en sus redes sociales, Maslatón sostuvo que dentro del Gobierno existe una "interna" que termina afectando el tratamiento de los proyectos impulsados por el oficialismo. "Muy buena interna en el gobierno, esto es por tronzar proyectos con el Presidente Milei sin que hayan sido dados antes filtrados por Karina López Rega Milei", escribió, en referencia a la dinámica interna del Ejecutivo.

En ese marco, cuestionó que las iniciativas sean difundidas sin contar previamente con los acuerdos políticos necesarios para garantizar su aprobación en el Congreso. "Además, sin asegurar el camino parlamentario suficiente para el éxito", agregó Maslatón.

No se puede creer lo que contó Maslatón sobre la "interna" del Gobierno.

El pedido para Sturzenegger

El dirigente liberal puso el foco particularmente en Sturzenegger, a quien vinculó con la elaboración de iniciativas económicas y legislativas del Gobierno. "Sturzenegger, hombre de grandes iniciativas que se preparó toda la vida para el cargo, sería muy útil en estos momentos en el Banco Central", afirmó Maslatón.

Maslatón también mencionó dos posibles líneas de acción para el Gobierno si Sturzenegger estuviera a cargo del Banco Central: "1) Para fabricar Lebacs; 2) Para fabricar engranadores". "Así se arma bien la podrida", concluyó en tono irónico.