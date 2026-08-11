Tenía esclerosis múltiple: dolor por la muerte de una querida actriz a los 79 años.

El mundo del espectáculo está de luto. Tedde Moore, reconocida por interpretar a la maestra de Ralphie Parker en la clásica película navideña "A Christmas Story", murió a los 79 años. La actriz canadiense padecía esclerosis múltiple y falleció el miércoles en Huntsville, Muskoka, rodeada de familiares, según informó su familia a través de sus redes sociales.

La familia de Moore confirmó su muerte mediante un mensaje publicado en la cuenta de Facebook de la actriz y destacó la valentía con la que atravesó sus últimos momentos. "Su valentía en esta elección fue casi abrumadora, más allá de hermosa y también difícil", señalaron sus allegados.

En el mismo comunicado, la describieron como alguien que conservó hasta el final una particular capacidad para acompañar y dejar huella en quienes la rodeaban. "Siempre fue la maestra, tenía una cita para cada ocasión y una forma especial de tocar la vida y el corazón de todos los que conoció", expresaron.

Tenía esclerosis múltiple: dolor por la muerte de una querida actriz a los 79 años.

Su papel en "A Christmas Story"

Moore alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Miss Shields, la maestra de Ralphie Parker en "A Christmas Story", la película dirigida por Bob Clark y estrenada en 1983. La producción, protagonizada por Peter Billingsley, Melinda Dillon y Darren McGavin, se convirtió con los años en un clásico de las celebraciones navideñas en Estados Unidos.

Por su trabajo en la película, Moore fue nominada en 1984 a un Genie Award como mejor actriz de reparto. Aunque no obtuvo el premio, el filme sí fue reconocido por su guion.