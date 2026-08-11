La parrilla de CABA que reinventa el asado con humo y brasas de leña: dónde queda y lo que ofrece

Ubicada en Monroe y Montañeses, en el barrio de Belgrano, Mago Parrilla despliega un halo de truco bien logrado: una cava vidriada que domina el salón, la parrilla encendida a la vista de todos, el humo envolviendo el ambiente y una mística que remite a la infancia de sus creadores, fascinados por la magia mucho antes de considerarse devotos de las brasas.

En tiempos donde muchas parrillas buscan reinventarse sin alterar su esencia, Mago Parrilla decide mover el foco e innovar a través del humo y las leñas. La nueva carta diseñada por la chef Débora Abrea redobla la apuesta con más juego, mayor protagonismo vegetal y una cuidada selección de guarniciones que abandonan el rol de mero acompañamiento para erigirse como platos con identidad, textura y carácter propio.

El fuego como transformador de sabores y texturas

La propuesta encuentra su fundamento en explorar el potencial del fuego directo, el rescoldo y los aromas ahumados aplicados a ingredientes poco habituales en la parrilla tradicional. Según explica Abrea, la leña aporta matices imposibles de emular en una cocina convencional, caramelizando los azúcares naturales y generando texturas crujientes e intensas.

Tras un minucioso proceso de ensayo que combinó frituras, purés y conservas, la carta incorporó creaciones deslumbrantes: la coliflor alcanza una magnitud gracias al calor de las brasas; el topinambur sorprende emparejado con una pasta de maní; los papines combinan múltiples capas crujientes y la provoleta clásica se reinventa con un audaz chutney de pomelo y miel, cuyo equilibrio entre el amargor cítrico, la dulzura y el queso fundido conquistó tanto a la cocina como a los comensales.

Cortes especiales de Mago Parrilla. (Crédito de foto: Mago Parrilla)

Maridajes singulares para un recorrido a medida

Estas renovadas guarniciones no imponen combinaciones rígidas, sino que conviven en armonía con toda la oferta carnívora del lugar, elevando la experiencia al acompañar desde un bife o un cuadril madurado hasta una pamplona de ojo de bife rellena de hongos y quesos. Para coronar la propuesta culinaria, la sommelier Marcela Rienzo diseñó una selecta carta de vinos resguardada en la cava central del salón.

Su propuesta incluye etiquetas de pequeños productores y regiones emergentes como Jujuy, Entre Ríos y Chubut, renovándose periódicamente para acompañar la evolución de la cocina. En Mago Parrilla, el dominio del fuego demuestra que, cuando las brasas se comprenden con maestría, las verduras también son capaces de transformarse en el plato más memorable de la velada.