Fórmula E anuncia un acuerdo de retransmisión a nivel mundial con Disney+ y ESPN

​La serie de Fórmula E, totalmente eléctrica, anunció el martes un acuerdo ‌global de retransmisión ‌en streaming de varios años de duración en 144 países con Disney+ y ESPN, a partir del inicio de la temporada 2026-27 en diciembre.

El director ejecutivo de la Fórmula E, Jeff Dodds, calificó este ​acuerdo como ⁠un "momento histórico" para el campeonato, propiedad ‌de Liberty Global.

El acuerdo complementará la ⁠cartera actual de socios ⁠de retransmisión en abierto y lineal de la Fórmula E, lo que garantizará una amplia ⁠accesibilidad.

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Los suscriptores de Disney+ de todo ​el mundo podrán disfrutar ‌de la retransmisión en directo ‌de todas las sesiones de los ⁠fines de semana de carrera, así como de programas con contenido entre bastidores y repeticiones de las carreras a ​la carta.

"El ‌alcance global sin igual de Disney y su capacidad para contar historias darán a conocer la Fórmula E a millones de nuevos aficionados", ⁠afirmó Dodds en un comunicado. No se han facilitado detalles financieros.

La Fórmula E entrará en una nueva era GEN4 la próxima temporada con un coche más potente, capaz de acelerar de 0 a 60 mph en unos ‌1,8 segundos, más rápido que un coche de Fórmula 1. La serie cuenta con 21 rondas repartidas en 13 pruebas.

La temporada actual termina este fin de semana en Londres, ‌con el título de pilotos aún por decidir.

Apple ha sustituido a ESPN, de Walt Disney, ‌como emisora ⁠oficial de la Fórmula 1 en Estados Unidos mediante un acuerdo ​de cinco años a partir de esta temporada.

(Reportaje de Alan Baldwin; edición de Ken Ferris, Editado en español por Juana Casas)