Final explicado de House of the Dragon, temporada 3 de la serie de HBO Max

La tercera entrega de La casa del dragón (House of the Dragon) concluyó afianzando el deterioro político en todo el reino de Poniente. Esta temporada estuvo marcada de principio a fin por el asiento de Rhaenyra Targaryen en el Trono de Hierro, la constante escalada de la Danza de Dragones y las profundas fracturas internas surgidas en ambas facciones. A lo largo de la trama, la contienda dejó de ser una disputa puramente familiar para transformarse en un escenario verdaderamente caótico, donde las lealtades se quebraron por completo, el poder incontrolable de los dragones arrasó ciudades enteras y los ideales iniciales sucumbieron ante la crudeza de la guerra.

El final explicado: traiciones, desastre y profecías

El octavo episodio precipitó el colapso en múltiples frentes simultáneos. Rhaenyra exhibe una deriva autoritaria tajante: tras enterarse de que Aegon sigue con vida junto a Sunfyre, ordena a Alyn ejecutar al Gran Septón al negarse este a ungirla reina de forma oficial. No obstante, el suceso más impactante de la entrega es el trágico suicidio de Helaena Targaryen, quien decide arrojarse desde las alturas de la Fortaleza Roja. Antes de morir, Helaena deja grabado en un tapiz una profecía inquietante: Rhaenyra sentada en el trono mientras la sangre gotea de manera incesante sobre su corona, anticipando que su propia ambición terminará por destruirla.

Paralelamente, la batalla de Tumbleton acaba en un auténtico desastre cuando Ulf pierde completamente el control de Silverwing, reduciendo la ciudad a cenizas sin distinguir entre aliados o enemigos. Rhaenyra rompe de forma fría con Mysaria expulsándola del reino, mientras que en Harrenhal, Aegon encara directamente a Aemond para proponerle una alianza táctica desesperada que les permita enfrentarse a sus rivales y recuperar el control del trono.

Escena de guerra en "House of the dragon". (Crédito de foto: HBO Max)

Lo que se viene para la cuarta temporada

El dramático desenlace deja la mesa servida para una cuarta y última temporada dominada por el caos. El trágico final de la reina Helaena promete detonar una rebelión popular multitudinaria en las calles de la capital, lo que terminará minando la posición de Rhaenyra desde el interior del palacio.

Por su lado, el frágil pacto táctico entre los hermanos Aegon y Aemond reconfigurará de inmediato toda la ofensiva de los Verdes. Asimismo, las marcadas dudas sobre el paradero exacto de Daeron tras la masacre de Tumbleton y la oportuna huida de Corlys Velaryon aportarán nuevos frentes de tensión para la narrativa. Con la población enardecida, la legitimidad de Rhaenyra cuestionada y las dos facciones al borde de la destrucción mutua, la temporada final se centrará en resolver de forma contundente la trágica caída de la estirpe Targaryen.