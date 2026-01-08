Final explicado de "Cómo entrenar a tu dragón 3", la película de gran éxito

"Cómo entrenar a tu dragón 3", el cierre de una gran saga.

La trilogía de Cómo entrenar a tu dragón es, desde su estreno en 2010, una de las sagas animadas más queridas del cine moderno. Basada en los libros de Cressida Cowell, narra la evolución de una relación improbable entre un joven vikingo llamado Hipo y un dragón Furia Nocturna llamado Chimuelo. A lo largo de tres películas, la saga aborda temas como la amistad, el crecimiento personal y la convivencia entre especies, todo ello con un potente componente emocional y visual.

Trama y final de "Cómo entrenar a tu dragón 3"

En su tercera entrega, Cómo entrenar a tu dragón 3 (2019), Hipo ya no es un chico inexperto, sino el jefe de su pueblo en la isla de Berk, donde humanos y dragones han aprendido a vivir juntos. Sin embargo, el éxito de esta convivencia trae un nuevo problema: la sobrepoblación de dragones y la constante amenaza de cazadores que buscan esclavizarlos o extinguirlos. Entre ellos destaca Grimmel el Grimoso, un despiadado cazador que ansía capturar a Chimuelo por ser el último de los Furia Nocturna.

La historia se complica cuando aparece una dragona albina de la misma especie que Chimuelo, conocida como Furia Luminosa, que despierta en él un vínculo especial. Hipo, por su parte, continúa explorando la leyenda del “Mundo Oculto”, un refugio seguro para los dragones donde podrían vivir sin el peligro constante de los humanos hostiles.

El clímax de la historia ocurre cuando Grimmel ataca, obligando a los vikingos y sus dragones a buscar un nuevo hogar. Tras intensas batallas aéreas, Hipo y Chimuelo se enfrentan a decisiones que afectarán su futuro y el de su especie.

Al final de la película, Hipo comprende que, aunque ama a los dragones, su lugar ya no está con ellos si quiere mantenerlos a salvo. Así, Chimuelo se convierte en el líder de todos los dragones y parte hacia el Mundo Oculto junto a Furia Luminosa y sus semejantes, dejando atrás a Hipo y los habitantes de Berk. Esta separación simboliza la madurez de ambos personajes y la culminación de un vínculo profundo, pero también la necesidad de proteger lo que más quieren.

El final de "Cómo entrenar a tu dragón 3" incluye amistad y nostalgia.

Epílogo de "Cómo entrenar a tu dragón 3"

En la escena final, con un salto temporal, se muestra a Hipo y Astrid ya mayores, navegando con sus hijos hasta el Mundo Oculto, donde se reúnen felizmente con Chimuelo, su pareja y sus crías, que cierra el ciclo con una mezcla de nostalgia y esperanza. Este desenlace, tanto aclamado por su valentía narrativa como discutido por parte de la audiencia, consolidó a la saga con un cierre inolvidable para una saga que, por encima de su mundo fantástico, siempre fue sobre crecer, amar y compartir.