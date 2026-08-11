Julia Zenko, 68 años: "Pienso en el futuro y ya no veo tanto tramo como cuando era más joven"

Julia Zenko abordó con honestidad el impacto de los años, su filosofía de vida y la importancia de hablar abiertamente sobre la salud. Con la calidez que la caracteriza, la reconocida cantante repasó cómo vive la madurez, el estado intacto de su herramienta vocal y el aprendizaje que le dejó haber atravesado dos veces el cáncer de mama.

Al referirse al avance del tiempo en lo cotidiano, la intérprete admitió con humor las limitaciones físicas del día a día, marcando un claro contraste con su vigencia profesional. "Cuando siento que me cuesta un montón agacharme o pararme digo 'ay, la puta madre'. También es porque no hago ejercicio y esas cosas, soy medio vaga con ese tema", comenzó Zenko en diálogo con este medio en 2022.

"Trato de cuidarme y mi voz está intacta, entonces profesionalmente el paso del tiempo no me afecta, pero sí en la vida común. Muchas veces uno se pone a pensar cuánto queda hacia adelante y ya no ves tanto como treinta años atrás", agregó la voz de Cuatro Estrofas y O Qué Será. A pesar de declararse nostálgica y de disfrutar al recordar momentos lindos, Zenko enfatizó su compromiso con el presente: "Soy de vivir el aquí y ahora, el presente, que es lo único que existe. No soy esa persona que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Este es el mejor momento porque estoy viva".

Salud, chequeos y la importancia de exteriorizar las emociones

Otro de los ejes centrales del intercambio fue su experiencia superando en dos oportunidades el cáncer de mama, la última de ellas en plena pandemia. La artista celebró que socialmente el tema haya dejado de ser un tabú e hizo hincapié en la prevención: "Cuando lo agarrás a tiempo es curable. Quiero mandar a todas aquellas personas que la están transitando toda la buena energía y decirles que en mi caso lo descubrí por mis chequeos".

Julia Zenko.

Asimismo, Zenko recordó el alivio emocional que significó hacer pública su situación en aquel momento: "Cada vez que terminaba una entrevista me empezaba a doler la cabeza y llegué a darme cuenta de que era porque no estaba diciendo algo que tenía adentro, hasta que lo empecé a decir y se me fueron los dolores. Como dice la canción de Piero: 'Hay que sacarlo todo afuera como la primavera, no vaya a ser que adentro algo se muera'. Está bueno poder decirlo: tuve cáncer de mama".