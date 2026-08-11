Formuletry, el nuevo videojuego de simulación de la Fórmula 1 que es furor en las redes

Durante las últimas semanas, se hicieron virales juegos del estilo de Copero, que permiten simular una carrera futbolística arrancando desde lo más bajo y llegando a conquistar títulos como la Copa Libertadores, la Champions League e incluso la Copa del Mundo. Como era de esperarse, el auge de las simulaciones no tardó en llegar a la Fórmula 1 con F1 Glory, que cautivó a millones con su jugabilidad por decisiones y azar.

No obstante, F1 Glory no es el único juego de este estilo dedicado al automovilismo, puesto que este lunes se lanzó Formuletry, cuya interfaz es idéntica a la Copero. A través de sus redes sociales, la plataforma de tiempo en vivo de la F1 anunció en lanzamiento del título el domingo, revelando sus principales características: “El juego tendrá opciones de fichajes, tres modos de juego, idioma español/inglés, carta de resumen de carrera, referencias a pilotos, escuderías y mucho más”.

Esta tarde, la cuenta oficial anunció que Formuletry ya estaba disponible para jugar en los navegadores, sin necesidad de realizar ninguna instalación ni registrar datos personales, lo que hizo que rápidamente sea bienvenido por los fanáticos. “Ya pueden simular su carrera de F1. Gestionando contratos, tomando decisiones, eligiendo su estilo de pilotaje y mucho más”, informaron desde la publicación en X.

Y es que la carrera inicia con el karting, de manera que el rendimiento y las decisiones pueden abrir o cerrar puertas en categorías superiores como la F4, F3, F2 y, finalmente, F1. Un factor fundamental es que se puede ser contratado como piloto de reserva, algo que, aunque signifique no competir, puede llevar a un camino más rápido para llegar a la máxima categoría en algunas partidas.

No obstante, a diferencia de Copero, que entrega importantes títulos a los jugadores en sus carreras futbolísticas, Formuletry representa un desafío mayor a la hora de conseguir títulos y victorias y una mala decisión se puede castigar con la pérdida del asiento. En este sentido, se trata de una versión incluso algo más realista de F1 Glory, que, por su parte, incluye algo más de información para el usuario, como la tendencia de pilotos y equipos antes de firmar un contrato.

Así se ve el menú principal del juego.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresará en el receso veraniego antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Países Bajos por la decimosegunda fecha entre el 21 y 23 de agosto bajo el formato sprint.