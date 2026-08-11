Lionel Messi ya definió cuándo vuelve a Inter Miami en Estados Unidos: el día elegido

Lionel Messi abandonará Rosario en breve y volverá a Estados Unidos para sumarse a Inter Miami, después de haber pasado algunos días en su ciudad natal para despedir a su padre Jorge Messi. El capitán de la Selección Argentina tuvo jornadas muy difíciles por el fallecimiento de su papá y representante, a los 68 años, tras haber luchado varios meses contra una grave enfermedad.

El día elegido por el crack para el retorno a Norteamérica fue este mismo martes 11 de agosto del 2026, cuando emprenderá el vuelo en un avión privado a las 22.30 desde el aeropuerto de Rosario rumbo a Estados Unidos. Todo indica que recalará en el mencionado país en las primeras horas del miércoles 12 para, de a poco, reincorporarse al plantel profesional que dirige su compatriota Ángel Guillermo Hoyos. Allí se reencontrará con otros argentinos como su amigo Rodrigo De Paul, Facundo Mura, Germán Berterame, Tadeo Allende y Mateo Silvetti, entre otros.

Por ahora, Messi vive en la casa que tiene en el barrio cerrado Kentucky de Funes, a unos 44 kilómetros de Rosario. Mientras tanto, junto a su esposa Antonela Roccuzzo planifican los pasos a seguir en medio del dolor, con la compañía de los tres hijos del matrimonio: Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8).

Inter Miami recibirá a León de México por la fase de grupos de la Leagues Cup el miércoles 12 a las 20.30 de Argentina, aunque "Leo" no estará presente en ese encuentro. Sin una fecha oficial informada para su vuelta a los entrenamientos con las "Garzas", el regreso del astro de 39 años será paulatino y habrá que esperar para poder ver su magia dentro de una cancha otra vez, luego de la derrota en la final del Mundial 2026 frente a España el pasado 19 de julio.

Lionel Messi ya decidió cuándo vuelve a Inter Miami.

Lionel Messi recibió el respeto y el apoyo de todos luego de la muerte de Jorge. No solamente sus compatriotas, sino que también el mundo entero le demostró al crack el respaldo absoluto en este momento tan difícil. Hasta Real Madrid publicó un comunicado al respecto y lamentó la noticia desde la capital española.

El minuto de silencio en la reciente fecha del fútbol argentino, las banderas, los carteles, las coronas de flores que le envió la AFA y los millones de comentarios en las redes sociales llenaron de afecto a la "Pulga".

La historia de Jorge Messi, no sólo el papá de Leo: fue el agente y el sostén clave en su carrera

No solamente se trató del papá del mejor jugador de la historia, sino también del representante y quien lo acompañó en los momentos difíciles de su impresionante trayectoria profesional. Cuando "La Pulga" se fue a vivir a Barcelona a los 13 años lo acompañó Jorge, al igual que cuando trabajaba para que no les faltara nada a él ni a sus hermanos.

Jorge era empleado de la empresa siderúrgica y metalúrgica Acindar de Rosario (Santa Fe), antes de que Lionel llegara a transformarse en una estrella global con millones de fanáticos. En dicha compañía, ocupaba un rol directivo dentro de la industria mientras financiaba y acompañaba los primeros pasos de su hijo en el club de barrio Grandoli y en las inferiores de su amado Newell's.

Además de respaldar a su hijo para que siguiera jugando al fútbol y ayudarlo para conseguir las pruebas en la "Lepra" y River, por ejemplo, convenció a su esposa Celia María Cuccittini. Es que ella no estaba tan decidida de que "Leo" fuera deportista, sino que prefería que estudiara y terminara la secundaria en el colegio.

El 17 de septiembre del 2000 fue un quiebre absoluto en la vida de la familia: con sólo 13 años, Lionel Messi se fue a probar a Barcelona. Viajó con Jorge y el representante de aquel entonces, Fabián Soldini. El traslado, con una escala previa en la capital Madrid, fue organizado con la mediación de Josep Maria Minguella y Horacio Gaggioli, hombres del Barcelona, y se hospedaron temporalmente en el Hotel Plaza de la Ciudad Condal en España.

Posteriormente, en marzo de 2001, las cualidades del astro rosarino en las prácticas en la Ciudad Deportiva del "Blaugrana" hicieron el resto. Obviamente quedó preseleccionado en las divisiones inferiores del club catalán y el zurdo se mudó definitivamente a España, ahora sí, junto al resto de su familia: su madre Celia y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol. Pocos meses después de aquel suceso, Lionel directamente eligió a Jorge como agente y empezó una historia impactante que lo llevó a ser considerado el mejor futbolista de la historia.