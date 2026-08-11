Terremoto en Colombia: aumentan a 224 muertos y temen por la erupción de un volcán

Luego del importante terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, que sacudió una extensa zona del suroeste y centro del país sudamericano, el número de personas halladas sin vida aumentó a 224 y hay más de 1.300 heridos durante la jornada de este martes 11 de agosto, según informío la agencia Reuters. La cifra surge de los diversos reportes de las autoridades locales de las regiones afectadas.

El epicentro del sismo, el de mayor magnitud registrado en ⁠Colombia en lo que ​va del siglo ‌XXI, se ubicó ‌cerca del municipio de San ⁠José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de ​103 kilómetros, ‌según detalló el Servicio Geológico Colombiano. El presidente Abelardo De La Espriella declaró desastre de carácter nacional para atender la emergencia.

Entre las ciudades más afectadas se destacan: la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle ⁠del Cauca, se registraron 95 muertos, 949 personas heridas y 45 estructuras con colapso total o parcial, de acuerdo con el reporte del alcalde Alejandro ‌Eder; la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reportó otros 38 muertos en ciudades y municipios; mientras que las autoridades del departamento de Risaralda contabilizaron 72 ‌muertos ⁠y las del Chocó 13. Por su parte, la alcaldía de ​Manizales reportó cinco muertos y la gobernación de Antioquia, uno.

En un trabajo conjunto, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Ábaco) y la Administración Distrital de Medellín dispuso una red para recolectar ayudas humanitarias destinadas a cientos de familias afectadas por el fenómenos. Entre las sedes habilitadas se encuentran el hall principal de la Alcaldía de Medellín, la Terminal del Norte (local 9840), la placa cubierta de la Universidad Eafit, la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y la Fundación Saciar. También se sumó la red de bibliotecas públicas.

Durante las últimas horas, se registraron cerca de 3.400 estaciones móviles con importantes afectaciones y muchas de ellas, sin servicio en Risaralda y Valle del Cauca.

Según el balance oficial entregado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las infraestructuras presentan un nivel crítico y hay un riesgo persistente de colapso. Por ello, la directora general de la entidad, Adriana Velásquez, asegura que realizan "labores de monitoreo" y controles.

Desde el medio local El Tiempo señalaron que el Instituto de Medicina Legal confirmó la identificación de, al menos, 160 personas que perdieron la vida bajo los escombros.

En pleno desastre, el volcán Puracé comenzó a expulsar ceniza y permanece en alerta naranja

El volcán Puracé, situado al suroeste del país en el departamento colombiano del Cauca, realizó el pasado lunes una emisión de cenizas y gasas al mismo tiempo que el terremoto de magnitud 7,4 sacudió al territorio y dejó más de 224 hasta el momento. Su última erupción de magnitud fue en marzo de 1977, aunque desde el 2021 presenta cambios paulatinos en su actividad.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé -que forma parte de la cadena volcánica de Los Coconucos- continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono. En este marco, la Aeronáutica Civil ordenó el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán por el riesgo de la ceniza y los gases en la navegación aérea.

El cierre de dicho aeropuerto se suma al de otras siete terminales aéreas con daños en su estructura a causa del sismo en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Desde el SGC sostienen que este fenómeno no tiene relación directa con el terremoto; sino que son independientes.