Terremotos en Argentina: cuáles son las zonas de mayor riesgo en el país

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 azotó el oeste de Colombia, con epicentro en el departamento de Chocó, provocando más de un centenar de muertos y graves daños materiales. Este evento reaviva la preocupación en América Latina sobre la actividad telúrica y pone la atención en la preparación sísmica de Sudamérica. Aunque el fenómeno en Colombia no incrementa directamente el riesgo en otros países como Argentina, vuelve a situar en agenda la vulnerabilidad del territorio nacional frente a movimientos de la corteza terrestre.
¿Dónde puede temblar en Argentina y por qué?
En Argentina, la probabilidad de sufrir terremotos está vinculada a la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. La primera se introduce debajo de la segunda (proceso de subducción), generando una acumulación constante de tensión que se libera mediante fallas geológicas en la franja cordillerana.
El mapa del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) divide al país en 5 zonas de riesgo (del 0 al 4):
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Zona 4 (peligrosidad muy elevada): comprende el sur de San Juan (incluida la capital provincial) y el norte de Mendoza (incluida la zona metropolitana). Es el área de mayor riesgo telúrico del país.
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Zona 3 (peligrosidad elevada): abarca el centro de Mendoza, el norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y un sector del noroeste de San Luis.
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Zona 2 (peligrosidad moderada): se extiende por sectores del NOA (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca), el oeste de Córdoba y partes de Tierra del Fuego.
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Zonas 1 y 0 (reducida a muy reducida): corresponden a las provincias del este y de la Región Pampeana, aunque las normativas vigentes señalan que ningún punto del territorio está 100% exento de sismos.
Los cinco terremotos más destructivos en Argentina
A lo largo de la historia, la actividad sísmica argentina se ha concentrados en la región de Cuyo y el Noroeste. Según el INPRES, estos son los eventos que más han afectado al país:
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Terremoto de Mendoza - 20 de marzo de 1861. Un sismo de magnitud 7.0 destruyó la antigua capital mendocina, dejando más de 6,000 víctimas fatales.
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Terremoto de San Juan - 15 de enero de 1944. Con una magnitud de 7.0, es considerado la mayor tragedia sísmica en la historia argentina. Provocó alrededor de 10,000 muertos y la destrucción casi total de la ciudad capital.
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Terremoto de Caucete (San Juan) - 23 de noviembre de 1977. Un terremoto de magnitud 7.4 causó 65 muertos, cientos de heridos y graves daños en el departamento de Caucete y zonas aledañas.
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Terremoto de Mendoza - 26 de enero de 1985. Alcanzó una magnitud de 6.3. Ocasionó 6 muertes, más de 200 heridos y el colapso del Hospital del Carmen, dejando a miles de personas sin vivienda.
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Terremoto de San Juan - 18 de enero de 2021. Un sismo de magnitud 6.4 sacudió la localidad de Villa Media Agua. Aunque no dejó víctimas fatales, causó derrumbes de viviendas, grietas en rutas e interrupciones en los servicios.