Terremotos en Argentina: cuáles son las zonas de mayor riesgo en el país

La ciudad de Mendoza es de las más propensas a tener movimientos telúricos. (Crédito de foto: Infobae)

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 azotó el oeste de Colombia, con epicentro en el departamento de Chocó, provocando más de un centenar de muertos y graves daños materiales. Este evento reaviva la preocupación en América Latina sobre la actividad telúrica y pone la atención en la preparación sísmica de Sudamérica. Aunque el fenómeno en Colombia no incrementa directamente el riesgo en otros países como Argentina, vuelve a situar en agenda la vulnerabilidad del territorio nacional frente a movimientos de la corteza terrestre.

¿Dónde puede temblar en Argentina y por qué?

En Argentina, la probabilidad de sufrir terremotos está vinculada a la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. La primera se introduce debajo de la segunda (proceso de subducción), generando una acumulación constante de tensión que se libera mediante fallas geológicas en la franja cordillerana.

El mapa del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) divide al país en 5 zonas de riesgo (del 0 al 4):

Zona 4 (peligrosidad muy elevada): comprende el sur de San Juan (incluida la capital provincial) y el norte de Mendoza (incluida la zona metropolitana). Es el área de mayor riesgo telúrico del país.

Zona 3 (peligrosidad elevada): abarca el centro de Mendoza, el norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y un sector del noroeste de San Luis.

Zona 2 (peligrosidad moderada): se extiende por sectores del NOA (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca), el oeste de Córdoba y partes de Tierra del Fuego.

Zonas 1 y 0 (reducida a muy reducida): corresponden a las provincias del este y de la Región Pampeana, aunque las normativas vigentes señalan que ningún punto del territorio está 100% exento de sismos.

Peligrosidad sísmica en Argentina. (Crédito de foto: Argentina.gob.ar)

Los cinco terremotos más destructivos en Argentina

A lo largo de la historia, la actividad sísmica argentina se ha concentrados en la región de Cuyo y el Noroeste. Según el INPRES, estos son los eventos que más han afectado al país: