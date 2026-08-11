Entradas para Los Fabulosos Cadillacs en el Arena Mar del Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca

Hay bandas que atraviesan generaciones, que dejan de ser solamente un grupo de músicos para convertirse en parte de la memoria colectiva. A cuatro décadas de sus comienzos, Los Fabulosos Cadillacs ocupan un lugar privilegiado dentro de la música argentina y latinoamericana, con canciones que trascendieron épocas, fronteras y estilos para transformarse en verdaderos himnos populares.

Ahora, la historia tendrá un nuevo capítulo en Mar del Plata. Nueve años después de su última presentación en la ciudad, Los Fabulosos Cadillacs regresarán para inaugurar Arena Mardel Plata, el nuevo espacio ubicado en la intersección de las avenidas Luro y San Juan. El show marcará el comienzo de una nueva etapa para un escenario nacido en Mar del Plata y pensado para recibir espectáculos de todo el país.

Cuándo tocan Los Fabulosos Cadillacs y cómo comprar las entradas

Los Fabulosos Cadillacs se presentan el 24 y 25 de octubre en el Arena Mar del Plata.

Las entradas se pueden adquirir a través de Venti y salen a la venta el miércoles 12 de agosto.

El vínculo de Los Fabulosos Cadillacs con Mar del Plata

La elección de la banda para semejante estreno no es casual. Los Cadillacs tienen un vínculo especial con la ciudad: allí realizaron uno de sus primeros shows, en el verano de 1985, cuando todavía estaban dando forma a una identidad que poco después los convertiría en protagonistas de la escena del rock argentino. La banda había comenzado a gestarse en 1984, con Vicentico, Flavio Cianciarulo, Mario Siperman y Aníbal Rigozzi, y rápidamente incorporó una combinación de ska, reggae, punk, salsa, calipso y otros ritmos latinoamericanos que se convirtió en su sello.

El camino hacia la consagración comenzó con discos como Bares y fondas y Yo te avisé!!, pero fue durante los años 90 cuando alcanzaron una dimensión internacional. El León, publicado en 1992, consolidó la amplitud musical del grupo y preparó el terreno para Vasos vacíos, de 1993. Allí apareció “Matador”, una canción que se convirtió en su mayor emblema y que llevó el nombre de Los Fabulosos Cadillacs a escenarios de toda América. El videoclip recibió un premio de MTV y la banda alcanzó una masividad inédita.

El grupo tiene una conexión especial con Mar del Plata.

La historia continuó con nuevas búsquedas, separaciones y reencuentros. Tras un período de pausa iniciado a comienzos de los 2000, el grupo regresó a los escenarios en 2008 y retomó una actividad internacional que incluyó presentaciones en América Latina, Estados Unidos y Europa. En 2016 llegó La salvación de Solo y Juan, su último álbum de estudio hasta el momento, mientras la banda mantuvo su capacidad para reunir a distintas generaciones alrededor de sus canciones.

Ese recorrido los llevó de los pequeños escenarios y Obras a River, festivales multitudinarios y salas emblemáticas como el Hollywood Bowl, el Madison Square Garden y el Zócalo de Ciudad de México. Cuatro décadas después, Vicentico, Sr. Flavio y compañía conservan la energía de una banda que nunca necesitó quedarse detenida en el pasado para sostener su vigencia.