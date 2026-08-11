Tu ley es mi ley: el libro con una mirada sobre la convivencia, la diversidad y la ciudadanía

Las sociedades contemporáneas son cada vez más diversas. La migración, la globalización y la circulación de personas e ideas hicieron que distintas culturas convivan dentro de un mismo territorio. Esa diversidad puede enriquecer una comunidad, pero también plantea tensiones cuando las distintas concepciones sobre la vida, la justicia o los derechos entran en conflicto.

En ese escenario, la convivencia dejó de ser solamente una cuestión de tolerancia y pasó a convertirse en un problema político y social. Compartir una sociedad implica mucho más que habitar el mismo lugar: supone reconocer derechos, aceptar determinadas reglas comunes y encontrar formas de tramitar las diferencias sin que esas diferencias terminen convirtiéndose en enfrentamientos. Es precisamente en esa tensión donde se ubica Tu ley es mi ley, el libro de Alejandro Mellincovsky que aborda la relación entre la ley propia y la ley del mundo, y reflexiona sobre los límites entre identidad, pertenencia y ciudadanía.

Una sociedad, distintas identidades

La integración no necesariamente implica abandonar las propias raíces. Una persona puede conservar su cultura, sus tradiciones, su religión o sus costumbres y, al mismo tiempo, incorporarse a la sociedad en la que vive, participar de ella y respetar las normas que rigen para todos.

El conflicto aparece cuando esa relación deja de ser compatible. ¿Qué sucede cuando las normas o valores de un grupo entran en contradicción con las leyes de la sociedad en la que ese grupo se encuentra?

La discusión atraviesa especialmente los debates contemporáneos sobre inmigración, ciudadanía y diversidad. Integrarse supone formar parte de una comunidad, pero también aceptar que existen derechos y obligaciones que alcanzan a todos sus integrantes, independientemente de su origen.

Al mismo tiempo, una sociedad democrática debe poder garantizar que esa integración no signifique la desaparición de las diferencias. La convivencia no requiere que todos piensen igual, sino que exista un marco común que permita que personas diferentes puedan vivir juntas.

El problema de la ley compartida

El planteo parte de una cuestión central para las sociedades actuales: la necesidad de contar con una ley común que organice la convivencia sin convertir las diferencias culturales en un motivo de exclusión.

La ley cumple, en ese sentido, una doble función. Establece límites que deben ser respetados por todos, pero también debe garantizar derechos y ofrecer un marco de justicia. Por eso, la discusión sobre la convivencia no puede reducirse a la obligación de cumplir las normas: también implica preguntarse por la legitimidad de esas normas y por las condiciones que las hacen justas.

Cuando las diferencias se convierten en conflicto

La dificultad aparece cuando las identidades dejan de funcionar como una expresión de diversidad y pasan a convertirse en fronteras. En sociedades polarizadas, el otro puede ser percibido no simplemente como alguien diferente, sino como alguien que amenaza una determinada forma de vida.

Ese fenómeno atraviesa discusiones políticas, culturales y sociales en distintos países. Frente a esa realidad, la convivencia requiere algo más que la ausencia de violencia. También necesita mecanismos para resolver los desacuerdos, instituciones capaces de garantizar derechos y una ciudadanía dispuesta a reconocer que el espacio público pertenece a personas con ideas distintas.

¿Hasta dónde llega la tolerancia?

Aceptar la diversidad tampoco significa considerar legítima cualquier práctica en nombre de la cultura o de la identidad. Los derechos fundamentales establecen un límite frente a determinadas conductas, incluso cuando quienes las sostienen las consideran parte de sus propias tradiciones o valores.

Ese límite es uno de los puntos más complejos de la discusión: cómo respetar las diferencias sin permitir que el reconocimiento de una identidad se transforme en una justificación para vulnerar los derechos de otra persona.

Pero el problema también funciona en sentido inverso. Una sociedad que pretende imponer una única forma de vivir, pensar o pertenecer puede terminar convirtiendo la integración en asimilación y la igualdad en homogeneidad.

Por eso, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre dos necesidades que pueden parecer contradictorias: preservar una ley común y, al mismo tiempo, permitir que las personas mantengan sus propias identidades.

Una convivencia posible

Tu ley es mi ley se incorpora a este debate a partir de una reflexión sobre minorías, ciudadanía, justicia y democracia. Mellincovsky se detiene en las tensiones que aparecen cuando distintas concepciones sobre la ley y la pertenencia conviven dentro de una misma sociedad.

Más que ofrecer una respuesta sencilla, el libro pone en discusión las condiciones necesarias para sostener una comunidad política en la que las diferencias no impliquen necesariamente ruptura.

En tiempos en los que la polarización parece hacer cada vez más difícil el diálogo, recuperar esa discusión resulta fundamental. Una democracia no se mide únicamente por la posibilidad de expresar las propias ideas, sino también por su capacidad de hacer lugar a quienes piensan, creen y viven de otra manera.