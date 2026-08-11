El alerta de Bullrich al Gobierno tras la derrota en Senado: "En algunos momentos choca"

Luego de la derrota del oficialismo en el Senado con la caída de la reforma a la ley de tierras y del manejo del fuego, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, reconoció este martes que "un gobierno que reforma y que va para adelante en algunos momentos choca". También advirtió que no se enviará una nueva reforma de peso "hasta no saber quién está dispuesto a acompañar".

"Creo que un gobierno que reforma y que va para adelante en algunos momentos choca", dijo Bullrich durante el ciclo Democracia y Desarrollo (DyD), organizado por Clarín en el Museo Malba. La senadora respondió de esta manera a la consulta de si algunos proyectos de ley tuvieron una presentación acelerada en el Congreso por parte de Casa Rosada.

Si bien remarcó que el Gobierno tiene "un control parlamentario" en el Senado, también recordó que se mantiene "a partir de un consenso con los bloques aliados". "Nosotros somos el 30% del Parlamento y para llegar al 50 necesitamos aportes", señaló, y luego agregó: "Somos minoría, todo lo tenemos que negociar y poner sobre la mesa. Esa es la democracia, no nos quejamos".

La autocrítica de Bullrich llegó días después de que el oficialismo tenga que dar marcha atrás con los capítulos clave del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que buscaban modificar la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego debido a la falta de apoyo político.

"Sin decisión de transformación, los grandes títulos se convierten en un título frustrado. No vamos a mandar una reforma impositiva hasta no saber quién está dispuesto a acompañar una reforma impositiva", planteó Bullrich.

Bullrich disertó de esta forma en el panel "La construcción de la agenda legislativa", donde compartió escenario con la senadora Flavia Royón y los diputados Cristian Ritondo y Miguel Ángel Pichetto.

"Si hay que poner un poco más de orden en la agenda estamos dispuestos a poner más orden, pero lo que no estamos dispuestos es a dejar de reformar una Argentina corrupta, burocrática, llena de recovecos. A eso no estamos dispuestos", apuntó.

Qué va a pasar en el Senado

El miércoles a las 12, se retomará el debate por el denominado Super RIGI en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General.

Allí expondrán los secretarios del Ministerio de Economía Daniel González Casartelli (Coordinación de Energía y Minería), Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Lavigne (Coordinación de Producción) y la subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, Daniela Ramos.

Por otra parte, continuarán las audiencias públicas de la comisión de Acuerdos para la designación de jueces, camaristas y defensores. Las reuniones se realizarán el miércoles y el jueves a las 11. Entre las dos jornadas, se presentarán 28 pliegos, entre los que se encuentran los de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi.