Conmoción en Corrientes: investigan un femicidio y el posterior suicidio de su pareja

La Policía de Corrientes y la Justicia investigan un presunto femicidio seguido de suicidio ocurrido en el barrio Bañado Norte. En las últimas horas, Marina Segovia (46) y Sergio Sánchez (36) fueron encontrados sin vida en el interior de un domicilio. La mujer, que podría ser víctima de violencia de género, presentaba signos de asfixia producidos con el cable de un cargador de teléfono celular sobre la cama de la habitación.

El escalofriante hallazgo se produjo este lunes al mediodía en una vivienda ubicada sobre el Pasaje Dante al 300, cuando uno de los hijos mayores de la mujer acudió al lugar preocupado porque su madre no respondía los llamados ni mensajes que le había enviado a lo largo del domingo. Al forzar el acceso al inmueble, el joven se encontró con la trágica escena.

De acuerdo con el relevamiento policial y las primeras apreciaciones forenses, el crimen se habría perpetrado durante la madrugada del domingo. Efectivos de la Comisaría 6ta. Urbana acudieron al lugar y comenzaron las primeras actuaciones junto con la Unidad Fiscal de turno.

Durante las diligencias, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos que podrían resultar relevantes para esclarecer el caso. Respecto al vínculo que mantenían los involucrados, los investigadores sostienen la hipótesis de que atravesaban una relación sentimental reciente. Sin embargo, familiares de Segovia negaron la existencia de un noviazgo entre ambos.

En cuanto a sus perfiles, medios locales detallaron que Sánchez registraba antecedentes de consumo problemático de sustancias. Por su parte, Segovia desempeñaba labores comunitarias de asistencia y acompañamiento a personas con adicciones en el ámbito de una comunidad religiosa local.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal de instrucción Jorge Antonio Casarotto, quien dispuso la intervención de los peritos del Instituto Médico Forense para el levantamiento de rastros en la escena del hecho y la realización de las autopsias de rigor con el fin de determinar la mecánica exacta de ambas muertes.

La estremecedora hipótesis detrás del caso de la pareja que encontraron muerta

Los investigadores buscan determinar qué fue lo que desencadenó la tragedia. Según detallaron fuentes judiciales a Diario Época, analizan un posible episodio vinculado con los problemas de consumo de estupefacientes que atravesaba Sánchez.

A simple vista, los efectivos de la comisaría 6ta no encontraron signos de desorden ni elementos que permitieran sostener, por ahora, la participación de una tercera persona. Esa circunstancia alimentó la hipótesis de que el hombre asesinó a su pareja y luego se quitó la vida.

En paralelo, el propio padre de la víctima había realizado una denuncia por su desaparición durante el mismo período en el que se produjo el crimen. El hermano de la mujer aseguró que no conocía la relación que tenía Marina con Sánchez. "Ella asistía a un centro de ayuda para adictos y fue parte de Los Ángeles del Puente, ella siempre colaboraba", dijo en declaraciones para Radio Dos.

En relación con el femicidio y el posterior femicidio, el hombre afirmó: "Se ve que el tipo tuvo todo el domingo para meditar la decisión, porque su muerte es mucho después que la muerte de mi hermana". Sobre cómo está sobrellevando la familia el trágico hecho expresó: "Estamos destrozados todos, mi hermana tiene una hija de 5 y otra de 9 años y los más grandes ya son adolescentes, no vivían con ella y a mi mamá también le estoy conteniendo".