Cerati cumple años: cuál es la histórica foto que compartió Lali Espósito en su honor

Lali Espósito se sumó a los homenajes del ámbito de la música a Gustavo Cerati en el día en que hubiera cumplido 67 años con una ermotiva publicación en sus redes sociales. La cantante reposteó en sus historias de Instagram un icónico retrato del líder de Soda Stereo tomado por Nora Lezano, una de las fotógrafas más prestigiosas del rock argentino.

La imagen elegida por Lali guarda un valor histórico particular dentro del archivo de la fotógrafa, quien acompañó la publicación original con el relato sobre cómo se gestó esa toma inolvidable y el proceso artesanal con el que le dio color. A través de su cuenta de Instagram, Nora Lezano compartió la fotografía intervenida y detalló el contexto exacto en el que logró retratar a Cerati por primera vez.

"Esta fue la primera vez que Cerati miró a mi cámara. Fue el 11 del 11 del 92. Revelé el rollo y copié esta foto al otro día de sacarla, en el laboratorio fotográfico de mi trabajo de ese entonces. Y le di color con unos óleos pasteles de cuando mi mamá me mandaba a aprender a dibujar a los 11 años. ¡Hoy es 11! Cumple años. Qué bueno para tantos que haya nacido", reza el posteo sobre la foto de Lezano a Gustavo Cerati.

El cruce entre la historia contada por Lezano y el gesto de Lali Espósito volvió a encender la devoción del público por el legado de Cerati, manteniendo viva la memoria del artista en una jornada de celebración colectiva para la música popular.

Posteo de Lali.

Gustavo Cerati, un legado eterno

El músico consolidó una obra fundamental para la música de habla hispana, redefiniendo el alcance del rock latinoamericano tanto al frente de Soda Stereo como en su prolífica etapa solista. Su sensibilidad para fusionar la sofisticación del pop, la vanguardia electrónica y la potencia de las guitarras transformó la estética del género, convirtiéndolo en un ícono cultural cuya influencia cruza generaciones y fronteras en todo el continente.

Su deceso -ocurrido el 4 de septiembre de 2014 tras permanecer más de cuatro años en coma a causa de un accidente cerebrovascular- paralizó al ambiente artístico y movilizó a multitudes en un adiós histórico. La partida del músico dejó un vacío irreparable en la escena popular, pero también selló la trascendencia de un legado sonoro y poético que permanece intacto en la memoria colectiva.