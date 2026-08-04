Quién es el ex novio español de Lali Espósito que incendió un hotel: la confesión a Rosalía

Lali Espósito fue la invitada al Confesionario de Rosalía y sorprendió al público con una historia inédita sobre una relación del pasado.

La segunda presentación de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires dejó uno de los momentos más virales del espectáculo. Durante el tradicional Confesionario, Lali Espósito sorprendió con una historia inédita sobre un exnovio español, un incendio en un hotel y una inesperada deuda que terminó pagando.

La inesperada confesión de Lali Espósito en el show de Rosalía

Como parte del segmento denominado Confesionario, Rosalía invita en cada recital del Lux Tour a un artista local para compartir una experiencia personal antes de interpretar la canción La Perla. En la segunda noche de conciertos en Buenos Aires, la elegida fue Lali Espósito, quien decidió hacer una confesión sobre sí misma en lugar de señalar a otra persona.

"Voy a hablar mal de mí misma. Me voy a confesar, me voy a tirar tierra a mí misma", expresó entre risas al comenzar su relato frente a miles de personas. La cantante explicó que la historia ocurrió durante una relación con un hombre español, a quien presentó ante Rosalía como "un compatriota tuyo". Aunque evitó revelar su identidad, compartió detalles de una situación que terminó convirtiéndose en una anécdota tan insólita como costosa.

Quién sería el exnovio español de Lali Espósito

Durante su relato, Lali Espósito explicó que había invitado al músico español a pasar la noche en un hotel y que ella misma asumió todos los gastos. "Yo que soy sudaca y gano en pesos. Soy una persona muy generosa, como buena argentina, que no tengo un mango, pero te invito", bromeó durante el espectáculo.

Sin mencionar nombres, la artista contó que todo cambió cuando el hombre encendió un cigarrillo de marihuana dentro de la habitación mientras ella se encontraba bañándose.

Luego del show, las especulaciones no tardaron en multiplicarse en las redes sociales. Numerosos usuarios señalaron al cantante español Rels B, con quien Lali Espósito mantuvo una relación sentimental en 2022.

Ese romance fue confirmado públicamente por la propia cantante y estuvo acompañado por colaboraciones musicales, el videoclip de Cómo dormiste? y distintos viajes compartidos. Sin embargo, la artista nunca confirmó que la historia narrada durante el recital estuviera referida específicamente a él.

El incendio en el hotel que terminó pagando Lali Espósito

Aunque nunca dio nombres, en las redes sociales muchos usuarios vincularon el relato con el cantante español Rels B.

La cantante relató que, al salir del baño, descubrió que la habitación estaba envuelta en llamas. "Empiezo a ver por el rabillo del ojo un fuego. Fuego, llama, humo negro, todo. Y de pronto, cuando me quiero dar cuenta, está la habitación prendida fuego", recordó.

La situación obligó a Lali Espósito a salir de inmediato para pedir ayuda. "Salgo corriendo en 'coño'. Desnuda y en remerón a pedir ayuda", contó, despertando las risas y los aplausos del público presente en el Movistar Arena.

Tiempo después llegó una nueva sorpresa. Según explicó, el hotel le envió una factura con el detalle de todos los daños ocasionados por el incendio. "Me llegó una cuenta que decía: alfombrado nuevo, sillón, mesa de noche… La habitación, en euros", recordó.

La artista confesó que decidió hacerse cargo de todos los gastos y que nunca recibió el dinero de vuelta. "Lo que vengo a contar acá es que fui una idiota que pagué el destrozo de una persona y que nunca me devolvió un mango", afirmó. Ante esa revelación, el público reaccionó con insultos dirigidos al misterioso exnovio.

El cierre de la historia y el anuncio que sorprendió a Rosalía

Durante el intercambio, Rosalía quiso saber si el responsable del incendio había compensado económicamente a la cantante. "¿Y no te devolvió nada?", preguntó la artista española. "Nada. Ni un céntimo", respondió Lali Espósito, provocando nuevas reacciones entre los asistentes.

Antes de finalizar el Confesionario, la cantante argentina dejó otra noticia inesperada al anunciar que tiene planes de casarse con Pedro Rosemblat. "Me caso, Rosalía", expresó, generando una ovación del público.

La artista española celebró la noticia con humor y le deseó que nunca vuelva a cruzarse con "un perla incendiario de estos". El momento rápidamente se volvió viral y fue uno de los grandes protagonistas de la segunda noche del Lux Tour en Buenos Aires.