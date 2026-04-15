Gustavo Cerati quedó disconforme con un aspecto de su disco Siempre Es Hoy: qué hizo para compensarlo

Gustavo Cerati contó todo sobre su disco Siempre Es Hoy.

Gustavo Cerati dio una entrevista exclusiva con fans, el músico se permitió reflexionar sobre su proceso creativo y revisar su discografía reciente con una mirada crítica. Fue en ese marco de proximidad donde reveló algunos detalles sobre su disco Siempre Es Hoy (2002) y reveló que eso forjó la identidad de su álbum posterior, Ahí Vamos (2006).

Durante la charla, Cerati confesó que no había quedado plenamente satisfecho con el resultado final del álbum. El artista explicó que la obra fue concebida inicialmente bajo una ambición que no pudo concretarse del todo en el formato físico: "Siempre es hoy me parece un disco muy bueno, pero tuvo sus problemas: como no pudo ser un álbum doble, metí toda la cantidad de temas que entran en el espacio de un solo disco", detalló ante la mirada atenta de su público.

Esta autocrítica no solo mostró su búsqueda constante de la perfección, sino que también sirvió para entender el giro hacia un sonido más directo y conciso que terminó definiendo a su disco sucesor, Ahí Vamos. "Ahora quise ser más afilado y me impuse preconceptos: tenía que tener trece temas, por ejemplo. Ni doce ni catorce, trece. Igual, no soy una persona que vaya siempre por el mismo camino, me gustan muchas cosas. Entonces aparecen temas que son muy explosivos y rockeros, y también otros que van por otro lado. En algún punto, me extendí menos y fui más directo. No quería que los temas se salieran de la ruta", contó.

Según sus propias palabras, la saturación de pistas en un único material dificultaba la digestión de la propuesta artística. "A lo mejor esa lectura requiere una conducción más lenta, porque resulta complejo entender un disco con tantos temas. Pero bueno, tuvo que ver con la voracidad y con una ansiedad por mostrar todo lo que estaba haciendo. Y a veces, eso te hace olvidar el espíritu crítico", cita el sitio Medium.

Siempre Es Hoy.

Soda Stereo volvió a existir en el Movistar Arena

El sábado 21 de marzo de 2026, Soda Stereo retornó a los escenarios en el Movistar Arena de Buenos Aires con la presentación de Ecos. El espectáculo se estructuró como un ensamble entre la ejecución en directo de Zeta Bosio y Charly Alberti, el uso de archivos originales de Gustavo Cerati y un despliegue tecnológico de avanzada diseñado para recrear la presencia del líder de la banda.

El evento, que agotó la totalidad de sus localidades, contó con una alfombra roja por la que circularon diversas figuras del ámbito público y artístico, consolidándose como uno de los hitos culturales de mayor impacto en el año. La propuesta estética y técnica de la puesta permitió una relectura del legado del trío, integrando material histórico con recursos visuales de última generación.