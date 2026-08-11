Dónde queda Formentera: mapa y ubicación de la isla donde vacaciona Zaira Nara

Formentera volvió a aparecer entre los destinos elegidos por las celebridades argentinas para disfrutar del verano europeo. La isla, famosa por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y una atmósfera relajada, fue uno de los escenarios de las vacaciones de Zaira Nara, quien compartió imágenes de su estadía y mostró algunos de sus rincones preferidos.

Pero ¿dónde queda exactamente Formentera? Si bien suele aparecer asociada a Ibiza, se trata de una isla diferente: ambas forman parte del archipiélago de las Islas Baleares, en el Mediterráneo español. Formentera es la isla habitada más pequeña y meridional del archipiélago y está ubicada al sur de Ibiza.

Dónde queda Formentera y cómo aparece en el mapa

Formentera está en el mar Mediterráneo, frente a la costa este de España, y pertenece a las Islas Baleares. Es la isla más pequeña y más meridional del archipiélago, junto con Mallorca, Menorca e Ibiza.

Una de sus particularidades es que no tiene aeropuerto. Por eso, quienes viajan hasta allí suelen llegar primero a Ibiza y desde su puerto continuar el recorrido por mar. El portal oficial de turismo de España destaca justamente esa característica como parte del atractivo de la isla: pocas carreteras, ausencia de aeropuerto y un ritmo mucho más tranquilo que otros destinos turísticos del Mediterráneo.

Formentera tiene una superficie de alrededor de 82 kilómetros cuadrados y está separada de Ibiza por un estrecho brazo de mar. A pesar de su reducido tamaño, concentra playas, calas, pueblos, caminos naturales y algunos de los paisajes más reconocibles de las Baleares.

Por qué Formentera es uno de los destinos más buscados

La fama de Formentera no se explica solamente por el turismo de lujo. La isla combina playas de arena blanca y aguas transparentes con una fuerte presencia de naturaleza y una identidad propia, alejada del perfil de fiesta que históricamente hizo famosa a Ibiza.

Entre los lugares más conocidos aparecen Ses Illetes, Es Migjorn, Cala Saona y Caló d'Es Morts, además de los faros de Cap de Barbaria y La Mola. El primero es uno de los puntos más reconocibles de la isla, mientras que el Faro de La Mola se encuentra en el sector más elevado de Formentera y ofrece vistas panorámicas del Mediterráneo.

La isla también conserva pequeños pueblos de fachadas blancas y una tradición vinculada a la cultura mediterránea y al antiguo espíritu bohemio de las Pitiusas. Sant Francesc Xavier funciona como centro administrativo, mientras que La Savina concentra el puerto donde llegan los ferries. También se destacan Es Pujols, Sant Ferran, Es Caló de Sant Agustí y El Pilar de la Mola.

Formentera, el destino elegido por Zaira Nara

La elección de Formentera por parte de Zaira Nara vuelve a poner en escena una isla que desde hace años forma parte del circuito de vacaciones de figuras argentinas e internacionales. La modelo ya había mostrado antes algunas imágenes de sus viajes por Ibiza y Formentera, destinos que suelen combinarse durante una estadía en las Baleares.

El atractivo para las celebridades no está solamente en las playas. Formentera ofrece un escenario de privacidad, naturaleza y turismo exclusivo, pero conserva una escala mucho más pequeña que otros destinos españoles. Esa combinación explica buena parte de su atractivo: es posible pasar del paisaje de una cala paradisíaca a un pueblo pequeño o a un faro sin recorrer grandes distancias.

Las vacaciones de Zaira Nara.

Además, la isla comparte con Ibiza un ecosistema marino de enorme valor. La posidonia, una planta marina fundamental para el equilibrio del Mediterráneo, forma extensos bosques submarinos en la zona y es parte del patrimonio natural que distingue a las Pitiusas.