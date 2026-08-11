La mayoría de las mujeres a partir de los 80 años eligen teñir su cabello de color rubio o de algún tono claro para disimular las canas. Sin embargo, hay otro tono en tendencia que ya es viral para este 2026. Es un tono que se aleja del rubio tradicional, pero mantiene el mismo nivel de sofisticación.

Se trata del rosa dorado, una tonalidad que combina matices rosados con reflejos cálidos y un acabado luminoso. La encargada de demostrar que este color también puede ser elegante y sofisticado fue Martha Stewart, quien a sus 85 años sorprendió con una transformación de cabello que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

La empresaria y referente del lifestyle presentó su nuevo look en un video publicado en Instagram junto al reconocido estilista de celebridades Chris Appleton. El cambio representa una apuesta diferente a su tradicional melena rubia, aunque mantiene el corte bob que caracteriza su imagen. Lejos de optar por un rosa intenso, similar al rosa chicle, Appleton creó una tonalidad mucho más delicada y translúcida. El resultado es un cabello con un sutil reflejo rosado, mucha luminosidad y un acabado brillante que permite que el color se vea sofisticado y fácil de llevar.

Cómo es el nuevo color de pelo de Martha Stewart

Una de las claves del look de Martha Stewart está en que el rosa dorado no busca cubrir completamente el cabello con un pigmento fuerte. Por el contrario, se trata de una coloración suave que se incorpora sobre una base clara para generar un efecto casi transparente. El resultado combina el rubio con matices rosados y cálidos, creando una tonalidad similar al oro rosa.

De esta manera, el cabello conserva parte de su color original y suma una dimensión diferente sin convertirse en un tono fantasía demasiado llamativo. La elección también permite demostrar que incorporar rosa al cabello no necesariamente implica apostar por un cambio radical. Al tratarse de una versión más suave, puede funcionar como una alternativa para quienes quieren experimentar con colores diferentes sin abandonar un estilo clásico.

Además, el acabado brillante es fundamental para conseguir el efecto que luce Stewart. La luminosidad hace que el rosa se vea más integrado con el cabello y evita que el resultado parezca opaco o excesivamente artificial.

Cómo lograr bien el rosa dorado

Para conseguir el nuevo color de Martha Stewart, Chris Appleton explicó en Real Simple que comenzó trabajando sobre la base del cabello. Primero realizó mechas para aclararlo y conseguir una superficie uniforme sobre la que posteriormente pudiera aplicarse el tono rosado. Para este proceso utilizó BLONDME Premium Lightener 9+ de Schwarzkopf Professional con 20 Volume Developer.

Una vez obtenida la base clara, el estilista aplicó un gloss en todo el cabello. La fórmula utilizada combinó IGORA VIBRANCE 9.5-19 y 9.5-5 con 0-00 Clear, un producto que permitió suavizar la intensidad del color. El gloss es precisamente uno de los elementos que explica el acabado final del cabello de Stewart: en lugar de un rosa completamente opaco, el resultado es una tonalidad translúcida y brillante que se mezcla con el rubio.

Cómo pedir el rosa dorado en la peluquería

Si querés llegar a este color, lo ideal es que lleves una foto de referencia para que tu peluquero entienda exactamente el tono que querés. La clave está en evitar un rosa demasiado intenso y buscar una tonalidad rosada que se integre con el rubio y genere reflejos cálidos, en lugar de cubrir completamente el cabello con un color fantasía.

La base también es importante. En cabellos más oscuros puede ser necesario realizar un proceso de aclarado antes de aplicar el tono para que el rosa pueda verse de manera uniforme. En algunos casos, esto puede requerir más de una visita al salón. En cambio, las personas que ya tienen el cabello rubio pueden tener más facilidad para conseguir un resultado similar mediante un gloss personalizado.