El platinado no va más: así es el dirty blonde, el tono en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Hay un tono de rubio que va a ser tendencia este otoño-invierno 2026, según estilistas, que desplazará por completo al histórico rubio platinado.

Desde hace décadas, el platinado es tendencia en todas sus formas, ya sea a través de decoloraciones profundas que dañan el pelo o mediante reflejos e iluminaciones.

El dirty blonde (rubio sucio), mucho más natural y ceniza, va a ser la tendencia de este otoño-invierno. Es un tono más sutil, que incluso llega a parecer un rubio natural si está bien hecho y si el cabello se mantiene bien cuidado.

Cuál es el mejor subtono de dirty blonde, según estilistas

Hay varios subtonos dentro de la gama del dirty blonde que los estilistas recomiendan, dependiendo de cuál sea tu colorimetría. Algunos son más cálidos, mientras que otros son más fríos.

1. Biscuit blonde

Esta variante del dirty blonde es lo que se llama “biscuit blonde”, una mezcla de tonos cálidos y fríos. “Es muy favorecedor para la mayoría de los tonos de piel por ese equilibrio cremoso”, dice Lauren Paglionico, colorista experta en rubios y fundadora de Lrn Beauty, en diálogo con Real Simple.

Tono rubio en tendencia para este otoño-invierno 2026.

En este sentido, señala que este tipo de reflejo sutil funciona mejor en personas con el pelo naturalmente rubio oscuro o castaño claro. "La idea es mantener la dimensión, por lo que lo ideal es retocar los reflejos cada tres meses”, aclara.

2. Velvet beige

Este tono se destaca por una raíz más oscura con matices fríos y ahumados que se mezclan con largos más claros en un beige perfecto. No es ni demasiado ceniza, ni demasiado cálido.

“Es ideal si tu pelo ya es claro y querés sumar profundidad beige aterciopelada”, dice Rachael Thomas de Madison Reed.

Tono rubio en tendencia para este otoño-invierno 2026.

“Si tu cabello es más oscuro, primero hay que aclararlo. Un balayage en medios y puntas es una gran forma de iluminar sin volverte demasiado rubia”, añade el estilista.

3. Honey vanilla

Este tono tiene matices miel que combinan dorado y beige. “Qué tan claras hagas las raíces depende de tu color natural. Podés lograrlo con una base castaña dorada o rubio oscuro, sumando reflejos para romper el color base”, explica Thomas.