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Oficial: se suspendió el partido entre River Plate e Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

Oficial: se suspendió el partido entre River Plate e Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

10 de agosto, 2026 | 19.11
River Plate, Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe, Conmebol

Este lunes, se confirmó la suspensión del partido de ida entre River Plate e Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Según informó ESPN, la decisión se tomó debido al fuerte terremoto de magnitud 7.4 que golpeó la costa oeste de Colombia por la mañana, por el cual se registraron 111 muertos y 87 heridos hasta el momento. De momento, resta conocer la confirmación oficial de la Conmebol para saber cuándo se reprogramará el cruce.

El comunicado oficial de River Plate tras la suspensión del partido frente a Independiente Santa Fe

El partido frente a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana, previsto para el miércoles 12 de agosto, fue suspendido por el terremoto ocurrido en Colombia.

La organización brindará en los próximos días la información sobre la reprogramación del encuentro.

Desde River nos solidarizamos y enviamos nuestro apoyo al pueblo colombiano en este difícil momento.

MÁS INFO

Cronograma de la serie

  • Partido de ida: Independiente Santa Fe vs. River Plate

    • Fecha y hora: a confirmar por suspensión.

    • Estadio: Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

    • Estado actual: En evaluación por Conmebol y autoridades locales.

  • Partido de vuelta: River Plate vs. Independiente Santa Fe

    • Fecha y hora: Miércoles 18 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina).

    • Estadio: Mâs Monumental, Buenos Aires.

Noticia en desarrollo.

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