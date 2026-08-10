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BANGLADES

Un incendio en una fábrica saudita se cobra la vida de 16 migrantes de Bangladés

10 de agosto, 2026 | 02.59
Un incendio en una fábrica saudita se cobra la vida de 16 migrantes de Bangladés

Un grave incendio en una fábrica de ‌sofás de Riad, ‌la capital saudita, se cobró la vida de 16 trabajadores migrantes de Bangladés, según informaron el lunes las autoridades de Daca.

* El ​incendio se ⁠declaró el domingo en ‌el polígono industrial de ⁠Musa Sanaiya.

* ⁠El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladés está siguiendo de cerca ⁠la situación, mientras que ​funcionarios de la ‌embajada de Bangladés ‌en Riad están colaborando con ⁠las autoridades sauditas para tramitar los trámites de repatriación.

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* El ministro de ​Bienestar ‌de los Expatriados y Empleo en el Extranjero, Ariful Haque Choudhury, ha dado instrucciones a los ⁠funcionarios para que repatríen los cuerpos lo antes posible y garanticen la asistencia gubernamental necesaria y una indemnización a las familias de las víctimas.

* ‌Con alrededor de 3,5 millones de bangladesíes residiendo en Arabia Saudita, el país sigue siendo el principal destino de los ‌trabajadores migrantes bangladesíes, que el año pasado enviaron a su ‌país ⁠más de 2.700 millones de dólares en remesas.

(Reporte ​de Ruma Paul; edición de Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)

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