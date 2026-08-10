El periodista deportivo Leonardo Farinella analizó en el programa F12 de ESPN la delicada situación del director técnico de River Plate. El club de Núñez atraviesa uno de los peores momentos de su historia deportiva: perdió todos los partidos que jugó en la Liga Profesional y no marcó todavía ni un gol en lo que va del campeonato. Es el único equipo que no cosechó ni un punto en el certamen.

Aunque Farinella elogió a Coudet como persona, fue muy crítico con su gestión actual: según Farinella, el entrenador atraviesa un momento incómodo y su desempeño —tanto en el armado del equipo como en sus declaraciones— no es el adecuado.

El periodista también recordó que el DT se había manifestado como simpatizante del club en el pasado. "Él había dicho que era bien de River", señaló, y luego se preguntó: "¿Hoy qué es?"

"No está bien él": la dura crítica de Farinella a la gestión de Chacho

El periodista fue contundente al evaluar el presente del entrenador, a quien no dudó en respaldar en lo personal al inicio del diálogo: "Te voy a decir una cosa: yo lo quiero mucho a Chacho. Lo quiero mucho".

Sin embargo, Farinella consideró que el director técnico no está en su mejor momento. "No está bien Chacho, porque no está bien cuando arma el equipo. No está bien cuando declara. No está bien, no está bien él", sentenció.

"Se metió en el medio de un lío": la incómoda posición del entrenador

Según el análisis, la situación actual del DT se debe a que "se metió en el medio de un lío que River tenía" al aceptar la convocatoria del club. "Lo llama River, ¿cómo no va a venir a River?", se preguntó Farinella, al tiempo que recordó que el técnico había manifestado públicamente su simpatía por el conjunto de Núñez.