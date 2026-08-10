Terremoto en Colombia: que va a pasar con el partido de River vs Santa Fe

El potente movimiento sísmico registrado en territorio colombiano en las últimas horas ha generado máxima alerta y preocupación en el ámbito del fútbol sudamericano. A pocas horas del choque programado entre River Plate e Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, la Conmebol confirmó que se encuentra analizando minuciosamente la viabilidad del partido en la capital colombiana. A esto se le suma que se suspendieron los partidos de esta semana.

El impacto del sismo llevó a la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) a tomar la determinación inmediata de suspender todos los compromisos correspondientes a la liga profesional local previstos para este lunes, priorizando la seguridad y el bienestar de los planteles y del público.

"Estamos evaluando todo"

Ante las consultas planteadas por los clubes sobre los pasos a seguir en el certamen internacional, desde el organismo rector del fútbol sudamericano mantuvieron una postura de prudencia y cautela: "Estamos evaluando todo. No es una determinación tan inmediata", señalaron fuentes de la Conmebol, evitando anticipar una cancelación o una confirmación definitiva sin antes revisar todos los informes de seguridad.

El plan de viaje de River Plate

A pesar del escenario de incertidumbre, la delegación millonaria encabezada por el director técnico Eduardo Coudet mantiene —por el momento— el itinerario planificado. La intención del equipo de Núñez es viajar este martes al mediodía con destino a Bogotá. Sin embargo, la partida dependerá de las garantías operativas que brinden las autoridades locales de la Alcaldía de Bogotá y del visto bueno final por parte de la Conmebol.

Cronograma de la serie

Partido de ida: Independiente Santa Fe vs. River Plate Fecha y hora: Miércoles 12 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina) / 19:30 (hora local) Estadio: Nemesio Camacho El Campín, Bogotá. Estado actual: En evaluación por Conmebol y autoridades locales.

Partido de vuelta: River Plate vs. Independiente Santa Fe Fecha y hora: Miércoles 18 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina) Estadio: Mâs Monumental, Buenos Aires.



Las próximas horas resultarán determinantes para conocer si las condiciones de infraestructura y seguridad en el estadio El Campín están dadas para el desarrollo normal del juego o si la serie sufrirá modificaciones en su calendario.