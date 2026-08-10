El futuro de la televisión ya llegó: qué es el Micro RGB y por qué promete ser el nuevo rey de las pantallas

Samsung renovó su propuesta de televisores premium con la nueva línea Micro RGB, una tecnología que busca elevar la calidad de imagen mediante un control más preciso de los colores, inteligencia artificial y conectividad para el hogar. Presentada durante CES 2026, la propuesta incorpora modelos de entre 55 y 115 pulgadas y apunta a convertir al televisor en un centro de entretenimiento y control dentro del hogar.

La tecnología Micro RGB utiliza LEDs individuales para cada color primario —rojo, verde y azul—, lo que permite controlar de manera precisa la luz y el color en cada punto de la pantalla. Según Samsung, esto se traduce en imágenes con colores más puros y consistentes, además de un mayor nivel de detalle y contraste. La compañía busca así establecer un nuevo estándar dentro del segmento de televisores de alta gama.

Micro RGB: más color, contraste e inteligencia artificial

Uno de los principales diferenciales de estos televisores es el control microscópico de la iluminación. Al utilizar emisión directa de luz y prescindir de capas intermedias, la tecnología apunta a conseguir negros más profundos y un contraste superior, incluso en escenas con movimientos rápidos o grandes variaciones de iluminación.

La propuesta también está pensada para aprovechar las ventajas de las pantallas grandes. Samsung señala que los televisores de más de 65 pulgadas se están consolidando como una tendencia a nivel global y también en América Latina. En este contexto, los modelos Micro RGB buscan ofrecer una experiencia más inmersiva, especialmente para películas, series y transmisiones deportivas.

La tecnología Micro RGB utiliza LEDs individuales para cada color primario.

La inteligencia artificial también tiene un papel central. El sistema analiza el contenido en tiempo real y ajusta automáticamente la imagen y el sonido para adaptar el rendimiento a cada situación. La compañía destaca especialmente su utilidad durante los eventos deportivos.

A esto se suma un diseño minimalista pensado para integrarse en espacios contemporáneos y la compatibilidad con SmartThings. Gracias a esta integración, el televisor puede funcionar como un hub para controlar otros dispositivos conectados del hogar directamente desde la pantalla.

Una nueva apuesta por las pantallas grandes

Samsung sostiene que los consumidores buscan cada vez más productos que aporten beneficios concretos en el uso cotidiano, principalmente en aspectos como la calidad de imagen, el tamaño y el audio. La línea Micro RGB combina estos elementos con automatización e integración inteligente.

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