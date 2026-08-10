Chau al ruido molesto: los audífonos premium de Samsung en oferta imperdible por tiempo limitado

El regreso a clases suele ser la excusa perfecta para renovar audífonos, y este año la excusa viene con un plus: uno de los modelos premium de Samsung se consigue con un descuento que casi los deja a mitad de precio. Se trata de los Samsung Galaxy Buds 4 Pro, que actualmente se pueden conseguir por 2.752 pesos como parte de las promociones de Back to School de la marca, un precio bastante alejado de lo habitual para un producto de esta categoría.

Un salto en la calidad de audio

La gran novedad de esta generación está en lo acústico. Los Buds 4 Pro integran un woofer más amplio, con un área de vibración 20% mayor respecto al modelo anterior, lo que se traduce en graves más profundos y agudos más claros. El sistema suma soporte para audio Hi-Fi de 24 bits a 96 kHz, y combina un woofer con un tweeter en un sistema de dos vías, pensado para reproducir con fidelidad desde instrumentos de cuerda hasta frecuencias bajas.

Cancelación de ruido y llamadas más claras

El diseño del auricular también apunta a reducir el ruido del viento y mejorar la efectividad de la cancelación activa de ruido, que ahora se adapta automáticamente al entorno: puede mitigar desde el ruido del motor en el transporte público hasta sonidos cotidianos, ajustándose según la forma del oído de cada usuario. Para las llamadas, la función Super Clear Call usa modelos de aprendizaje automático para aislar la voz y eliminar ruido de fondo, incluso en lugares con mucho movimiento.

Cómo conseguirlos al precio promocional

Para acceder al precio más bajo hay que entrar a la tienda oficial de Samsung, elegir color y modelo, y sumarlo al carrito, donde el precio inicial aparece en 4.599 pesos. Al aplicar los cupones CARRITOS, ECO_30 y ZFAMLIVE, el monto final baja a 2.752 pesos. La compra incluye envío gratuito a todo el país, con entregas de entre 3 y 15 días hábiles, y ofrece financiamiento de hasta 24 meses sin intereses según la tarjeta bancaria utilizada.