Pese a alinearse con Milei, Valdés condiciona los aumentos salariales a la coparticipación: "Etapa de estudio"

El Gobierno de Corrientes volvió a postergar la definición de un nuevo aumento salarial para los empleados públicos y condicionó cualquier anuncio a la evolución de los recursos que recibe la provincia por coparticipación federal.

“Anuncios salariales por el momento está en etapa de estudio, estamos viendo cómo la coparticipación está, se van a dar cuando se encuentre una cierta estabilización”, explicó Juan Pablo Valdés, el mandatario correntino quien aseguró que por el momento las recomposiciones se encuentran bajo análisis y que habrá novedades cuando los ingresos alcancen una mayor estabilidad.

De esta manera, la discusión por los salarios estatales volvió a quedar atada a la evolución de los fondos que llegan desde Nación. El Gobierno provincial todavía no definió cuándo se producirá una nueva recomposición ni de qué magnitud será.

El aumento queda atado a los recursos nacionales

Valdés justificó la demora en la necesidad de contar con mayor previsibilidad sobre la coparticipación. Según explicó, durante julio los recursos mostraron una mejora, aunque el Ejecutivo espera que esa tendencia pueda sostenerse durante agosto para proyectar las decisiones de los próximos meses.

“La coparticipación tuvo un signo de mejora en julio, esperamos que en agosto la proyección sea la correcta y se mantenga para poder pensar en los próximos meses”, señaló. En pocas palabras, el mandatario dio a entender que los trabajadores estatales deberán esperar a que el Gobierno provincial considere estabilizados sus ingresos para conocer si habrá una nueva actualización salarial.

Mientras tanto, el Ejecutivo destacó las recomposiciones otorgadas durante el año. “Corrientes fue la única provincia que dio antes del aguinaldo un aumento de sueldo”, remarcó Valdés. De acuerdo con los datos mencionados por el propio gobernador, los empleados públicos correntinos acumularon un aumento del 16% en sus haberes durante 2026.

La primera recomposición fue del 6% en marzo, mientras que en junio se otorgó un incremento del 10%, antes del pago del aguinaldo. Este número, al menos hasta la inflación registrada por el INDEC en julio, quedó por debajo de la acumulada en el 2026, que llegó hasta junio al 16,8%, por lo que se estima que será aún mayor la diferencia una vez que se publique la de julio.

La compleja economía de corrientes

El impacto de la crisis económica no sólo golpea a los empleados de la provincia, sino al sector privado. El sector de la construcción en Corrientes atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años, con un deterioro sostenido que coincide con el inicio de la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés.

Según el último informe de coyuntura de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) Delegación Corrientes, la actividad sufrió una caída interanual del 28,3%. Al evaluar el período acumulado entre enero y mayo de 2026, el nivel de ocupación en la provincia se ubicó un 26% por debajo de los valores registrados en el mismo lapso de 2025.

Las cifras laborales reflejan con dureza esta retracción en el territorio provincial. En mayo de 2026 se contabilizaron 3.793 trabajadores formales en la construcción, frente a los 5.290 registrados en mayo del año anterior, lo que significa la pérdida de casi 1.500 puestos registrados. Aunque en la comparación mensual respecto de abril se advirtió un tenue repunte del 0,7%, desde la entidad empresarial remarcaron que este porcentaje es insuficiente para revertir el impacto negativo de los últimos meses.

El impacto del escenario económico se trasladó de igual forma a la estructura empresarial local, registradas 304 firmas activas en junio de 2026 contra las 314 del año anterior, una baja del 3,2%. No obstante, CAMARCO precisó que el ajuste principal no responde al cierre masivo de constructoras, sino al achique interno de las que aun operan. Para subsistir, las contratistas optaron por reducir plantillas, frenar la contratación de personal, no renovar contratos y ralentizar el ritmo de las obras en ejecución.