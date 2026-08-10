El último video que publicó Leandro Rud antes de morir: “La ruta”

Un día antes de su fallecimiento, Leandro Rud compartió un tierno video a través de su cuenta de Instagram.

Leandro Rud falleció el pasado miércoles 7 de agosto a sus 51 años tras luchar varios años contra un cáncer de glándulas salivales, una enfermedad que había avanzado en el tiempo y le había provocado metástasis en los huesos. Tras este hecho, se viralizó el último video que publicó el representante de modelos en su cuenta de Instagram.

El 6 de agosto, un día antes de su muerte, Leandro Rud publicó como última aparición en su cuenta de Instagram, un video sobre un perro que viaja sentado en un asiento de colectivo esperando pacientemente que su dueño, el conductor del vehículo, termine su recorrido.

Asimismo, el conductor dejó una huella en la vida de muchos animales. Durante los últimos años, Rud dedicó su tiempo y su energía a rescatar perros de la calle. En ese sentido, transformó su hogar en un refugio y punto de partida para nuevas oportunidades de adopción.

Qué ocurrirá con los perros rescatados de Leandro Rud

Tras la trágica noticia, la organización dedicada al bienestar y cuidado de los animales en situación de calle, Zoonosis Escobar, asumió el compromiso de proteger a los animales que Rud cuidó por tanto tiempo. Asimismo, la organización compartió un emotivo mensaje para despedir al mediático.

En ese contexto, expresaron: “Con mucha tristeza, despedimos a nuestro amigo Leandro Rud. Leandro tenía muchas ganas de vivir y luchó durante años contra su enfermedad. Hoy descansa en paz y nos deja los mejores recuerdos de un amigo que siempre se brindó a nosotros y que durante años nos ayudó a difundir y promover el bienestar de los animales".

Zoonosis Escobar le busca una nueva familia a las mascotas de Leandro Rud.

Finalmente, agregaron: “Gracias a él, muchos de nuestros perros rescatados encontraron una familia, y muchos otros fueron adoptados por él. Por eso, siempre vamos a estar profundamente agradecidos. Cuando empezó a sentirse mal, le hicimos una promesa: íbamos a asegurarnos de que todos sus perros tuvieran un buen destino”.