Exigen registrar la identidad para usar el celular y cae la contratación de líneas: la grieta por los datos personales

El registro obligatorio de líneas móviles en México ya no es solo una obligación administrativa: empezó a cambiar la forma en que la gente decide, o no, contratar un celular. Y los propios operadores lo están confirmando con números.

De acuerdo con un reporte del segundo trimestre de 2026, Izzi registró 72.000 altas netas de telefonía móvil, una cifra por debajo del promedio de 92.000 altas que había sostenido durante los cuatro trimestres anteriores. La empresa apunta directo al nuevo requisito que obliga a vincular cada línea con una identificación oficial con fotografía.

Las altas nuevas empiezan a caer

Francisco Valim, director ejecutivo de Izzi, señaló durante una llamada con analistas que la nueva normativa podría estar generando una desaceleración temporal en el mercado móvil mexicano. En el caso puntual de la empresa, el impacto sería acotado, porque todos sus clientes nuevos entran por pospago, un segmento donde el registro ya forma parte del proceso habitual de contratación.

El prepago, un caso más complejo

América Móvil también detectó cambios en los hábitos de sus usuarios de prepago: Daniel Hajj, director ejecutivo de la compañía, explicó que algunas personas directamente eligen no renovar su línea para evitar completar el trámite de registro. Sin embargo, el dato no es lineal: el negocio de prepago de la empresa siguió creciendo, con 146.000 altas netas durante el segundo trimestre, muy por encima de las 83.000 de 2025 y las 106.000 de 2024, el mejor resultado del segmento en tres años.

El registro ya había reducido millones de líneas

Este fenómeno llega después de que el proceso ya provocara una caída de 4,9 millones de líneas móviles en el país durante el primer semestre de 2026, según datos de la consultora The CIU, en su mayoría del segmento de prepago con líneas de bajo consumo que dejaron de usarse.

El calendario de registro sigue en marcha: las primeras suspensiones comienzan el 15 de agosto para las líneas terminadas en 0, y el proceso completo se extiende hasta el 31 de diciembre. Según cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones al 4 de agosto, ya se habían registrado 69 millones 28.980 líneas, aunque todavía quedan decenas de millones pendientes.