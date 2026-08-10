Grave diagnóstico sobre la salud digital: por qué la mayoría de los profesionales cree que el sistema no está listo

La integración del sistema de salud no avanzó al mismo ritmo que las nuevas demandas.

La interoperabilidad en salud se convirtió en uno de los principales desafíos de la transformación digital del sector. Hospitales, clínicas, financiadores y prestadores avanzaron en la digitalización de historias clínicas, turnos, recetas, estudios e imágenes, pero buena parte de esas herramientas todavía funciona de manera aislada. El problema ya no pasa solamente por digitalizar procesos, sino por conseguir que la información pueda circular de forma segura entre instituciones, profesionales y pacientes.

Al mismo tiempo, las expectativas de los pacientes cambiaron. Cada vez utilizan más aplicaciones, dispositivos conectados e incluso herramientas de inteligencia artificial, y esperan poder consultar su información médica, gestionar turnos desde el celular, evitar cargar los mismos datos en cada consulta y recibir un seguimiento más personalizado. Sin embargo, la integración del sistema de salud no avanzó al mismo ritmo que estas nuevas demandas.

Qué problemas genera la falta de interoperabilidad

Cuando los sistemas no están conectados, las consecuencias aparecen tanto para los pacientes como para los profesionales y las organizaciones. Las personas pueden tener que volver a ingresar información que ya proporcionaron, mientras que los equipos médicos pueden tomar decisiones con un contexto incompleto.

Además, se duplican tareas administrativas y se vuelve más compleja la coordinación entre instituciones y profesionales. Esto genera una experiencia menos fluida para el paciente y también puede reducir la eficiencia de las organizaciones de salud.

“Durante años el foco estuvo puesto en digitalizar procesos individuales. Hoy el desafío es lograr que esas iniciativas funcionen como un sistema integrado”, explica Silvia Pascual, Business Manager de Flux IT. Según la especialista, cuando los datos no circulan entre los distintos actores, la tecnología pierde parte de su capacidad para generar valor, mejorar la atención y aumentar la eficiencia operativa.

La interoperabilidad permite justamente que la información pueda compartirse de manera segura, independientemente de la institución o plataforma en la que haya sido generada. De esta manera, se convierte en una base para desarrollar modelos de atención más coordinados y centrados en las personas.

Inteligencia artificial y datos integrados

Sobre esta infraestructura también pueden potenciarse tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos. Su valor no está solamente en sumar nuevas herramientas, sino en poder trabajar con información integrada y de calidad.

La verdadera transformación digital pasa por conectar la información.

Esto permite anticipar necesidades, personalizar la atención, optimizar las tareas de los equipos médicos y mejorar la experiencia de los pacientes. En este contexto, desde Flux IT advierten que la interoperabilidad empieza a ser una condición necesaria para sostener la transformación del sistema de salud.

El desafío, entonces, ya no consiste únicamente en digitalizar cada vez más procesos. La verdadera transformación digital pasa por conectar la información, coordinar decisiones y garantizar una atención continua, eficiente y centrada en el paciente.