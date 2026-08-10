Durante todo el mes de agosto, la aplicación financiera Cuenta DNI mantiene activo su paquete de beneficios semanales orientados a las compras de la canasta familiar en las principales cadenas de supermercados e hipermercados de la provincia de Buenos Aires.

Las rebajas se articulan de lunes a jueves y representan una opción de ahorro clave que se complementa con las promociones habituales de la billetera digital en comercios de cercanía, ferias, mercados populares, farmacias y librerías.

El esquema de descuentos de Cuenta DNI día por día

Lunes: ahorro directo en productos básicos

Durante la primera jornada de la semana, las personas usuarias de la herramienta gratuita de la banca pública bonaerense acceden a un 10% de descuento en las sucursales de la cadena Día. Esta promoción destaca por no contar con límite de devolución, aplicándose la quita sobre el monto global de la compra.

Martes: alternativas mayoristas y minoristas

Para las compras del segundo día de la semana, se abren dos opciones diferenciadas según el perfil de consumo:

Nini Mayorista: se aplica una rebaja del 15% para pagos presenciales en sus sucursales, con un límite máximo de devolución fijado en $20.000 por persona y por día .

se aplica una rebaja del para pagos presenciales en sus sucursales, con un límite máximo de devolución fijado en . Toledo: dispone de un 15% de ahorro sin tope de reintegro. La acreditación de la diferencia se efectúa en la cuenta del cliente dentro de los diez días hábiles posteriores a la transacción.

Cuenta DNI renovó sus descuentos en supermercados.

Miércoles: devoluciones en el acto y beneficios para jubilados

El segmento del medio de la semana concentra ofertas con condiciones particulares de consumo mínimo:

Carrefour: otorga un 10% de rebaja inmediata al momento de abonar en caja en cualquiera de sus formatos (Hipermercado, Maxi, Market y Express). El beneficio opera a partir de un ticket mínimo de $15.000 y no posee techo de reintegro. Adicional a haberes: aquellos jubilados y jubiladas que perciban sus prestaciones a través de la entidad bancaria provincial suman un 5% extra de devolución , cuyo límite se estableció en $5.000 .

otorga un al momento de abonar en caja en cualquiera de sus formatos (Hipermercado, Maxi, Market y Express). El beneficio opera a partir de un ticket mínimo de y no posee techo de reintegro. La Anónima: brinda un 10% de descuento para operaciones que superen los $25.000 semanales por persona. En este caso, el tope de devolución asciende a $5.000 por semana.

Jueves: máximos porcentajes y tecnología contactless

El cierre del cronograma para grandes superficies presenta los porcentajes de reintegro más elevados de la propuesta: