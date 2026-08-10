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Cuenta DNI en supermercados: los días de descuento de agosto y cómo ahorrar en cada cadena

La billetera virtual de Banco Provincia renovó su cronograma de promociones para compras de consumo masivo en territorio bonaerense. Todos los detalles para aprovechar rebajas diarias, devoluciones en el acto y beneficios acumulables.

10 de agosto, 2026 | 16.05
Cuenta DNI en supermercados: los días de descuento de agosto y cómo ahorrar en cada cadena

Durante todo el mes de agosto, la aplicación financiera Cuenta DNI mantiene activo su paquete de beneficios semanales orientados a las compras de la canasta familiar en las principales cadenas de supermercados e hipermercados de la provincia de Buenos Aires.

Las rebajas se articulan de lunes a jueves y representan una opción de ahorro clave que se complementa con las promociones habituales de la billetera digital en comercios de cercanía, ferias, mercados populares, farmacias y librerías.

El esquema de descuentos de Cuenta DNI día por día

Lunes: ahorro directo en productos básicos

Durante la primera jornada de la semana, las personas usuarias de la herramienta gratuita de la banca pública bonaerense acceden a un 10% de descuento en las sucursales de la cadena Día. Esta promoción destaca por no contar con límite de devolución, aplicándose la quita sobre el monto global de la compra.

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Martes: alternativas mayoristas y minoristas

Para las compras del segundo día de la semana, se abren dos opciones diferenciadas según el perfil de consumo:

  • Nini Mayorista: se aplica una rebaja del 15% para pagos presenciales en sus sucursales, con un límite máximo de devolución fijado en $20.000 por persona y por día.
  • Toledo: dispone de un 15% de ahorro sin tope de reintegro. La acreditación de la diferencia se efectúa en la cuenta del cliente dentro de los diez días hábiles posteriores a la transacción.

Cuenta DNI renovó sus descuentos en supermercados.

Miércoles: devoluciones en el acto y beneficios para jubilados

El segmento del medio de la semana concentra ofertas con condiciones particulares de consumo mínimo:

  • Carrefour: otorga un 10% de rebaja inmediata al momento de abonar en caja en cualquiera de sus formatos (Hipermercado, Maxi, Market y Express). El beneficio opera a partir de un ticket mínimo de $15.000 y no posee techo de reintegro.
    • Adicional a haberes: aquellos jubilados y jubiladas que perciban sus prestaciones a través de la entidad bancaria provincial suman un 5% extra de devolución, cuyo límite se estableció en $5.000.
  • La Anónima: brinda un 10% de descuento para operaciones que superen los $25.000 semanales por persona. En este caso, el tope de devolución asciende a $5.000 por semana.

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Jueves: máximos porcentajes y tecnología contactless

El cierre del cronograma para grandes superficies presenta los porcentajes de reintegro más elevados de la propuesta:

  • Chango Más: ofrece un 20% de descuento directo en línea de caja, sin límite de reintegro sobre el valor final del ticket.
  • Coto: alcanza el tope de la promoción con un 30% de ahorro. Para acceder a este diferencial es requisito indispensable realizar el pago mediante tecnología NFC (contactless) utilizando una tarjeta Visa Débito asociada a la app Cuenta DNI. Esta modalidad funciona de forma exclusiva en dispositivos celulares con sistema operativo Android compatibles y el beneficio se deduce al instante. 
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