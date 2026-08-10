Durante todo el mes de agosto, la aplicación financiera Cuenta DNI mantiene activo su paquete de beneficios semanales orientados a las compras de la canasta familiar en las principales cadenas de supermercados e hipermercados de la provincia de Buenos Aires.
Las rebajas se articulan de lunes a jueves y representan una opción de ahorro clave que se complementa con las promociones habituales de la billetera digital en comercios de cercanía, ferias, mercados populares, farmacias y librerías.
El esquema de descuentos de Cuenta DNI día por día
Lunes: ahorro directo en productos básicos
Durante la primera jornada de la semana, las personas usuarias de la herramienta gratuita de la banca pública bonaerense acceden a un 10% de descuento en las sucursales de la cadena Día. Esta promoción destaca por no contar con límite de devolución, aplicándose la quita sobre el monto global de la compra.
Martes: alternativas mayoristas y minoristas
Para las compras del segundo día de la semana, se abren dos opciones diferenciadas según el perfil de consumo:
- Nini Mayorista: se aplica una rebaja del 15% para pagos presenciales en sus sucursales, con un límite máximo de devolución fijado en $20.000 por persona y por día.
- Toledo: dispone de un 15% de ahorro sin tope de reintegro. La acreditación de la diferencia se efectúa en la cuenta del cliente dentro de los diez días hábiles posteriores a la transacción.
Miércoles: devoluciones en el acto y beneficios para jubilados
El segmento del medio de la semana concentra ofertas con condiciones particulares de consumo mínimo:
- Carrefour: otorga un 10% de rebaja inmediata al momento de abonar en caja en cualquiera de sus formatos (Hipermercado, Maxi, Market y Express). El beneficio opera a partir de un ticket mínimo de $15.000 y no posee techo de reintegro.
- Adicional a haberes: aquellos jubilados y jubiladas que perciban sus prestaciones a través de la entidad bancaria provincial suman un 5% extra de devolución, cuyo límite se estableció en $5.000.
- La Anónima: brinda un 10% de descuento para operaciones que superen los $25.000 semanales por persona. En este caso, el tope de devolución asciende a $5.000 por semana.
Jueves: máximos porcentajes y tecnología contactless
El cierre del cronograma para grandes superficies presenta los porcentajes de reintegro más elevados de la propuesta:
- Chango Más: ofrece un 20% de descuento directo en línea de caja, sin límite de reintegro sobre el valor final del ticket.
- Coto: alcanza el tope de la promoción con un 30% de ahorro. Para acceder a este diferencial es requisito indispensable realizar el pago mediante tecnología NFC (contactless) utilizando una tarjeta Visa Débito asociada a la app Cuenta DNI. Esta modalidad funciona de forma exclusiva en dispositivos celulares con sistema operativo Android compatibles y el beneficio se deduce al instante.