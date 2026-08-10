Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la segunda semana de agosto 2026

Los plazos fijos vuelven a estar en el radar de los ahorristas durante la segunda semana de agosto de 2026, en un escenario de estabilidad del dólar y con tasas de interés que presentan diferencias importantes entre las distintas entidades financieras.

Actualmente, los bancos ofrecen rendimientos que se ubican, en términos generales, entre el 16% y el 23% de Tasa Nominal Anual (TNA) para los depósitos tradicionales. Esto obliga a comparar las propuestas antes de constituir una colocación, ya que unos pocos puntos porcentuales pueden generar diferencias en el rendimiento final.

Entre las entidades de mayor volumen de depósitos, el Banco Provincia aparece con una de las tasas más altas: ofrece 19,5% de TNA para clientes y hasta 21% para no clientes. Le sigue el Banco Nación, con una tasa del 19%.

Algunas entidades financieras de menor tamaño pueden ofrecer rendimientos de entre 22% y 23%, aunque las condiciones, requisitos y montos mínimos pueden ser diferentes.

Plazo fijo cuánto se paga en agosto

Plazo fijo: qué banco paga más en agosto de 2026

Las tasas informadas para depósitos tradicionales a 30 días presentan diferencias entre bancos públicos y privados.

Entre las principales entidades, los rendimientos son:

Banco Provincia: 19,5% para clientes y 21% para no clientes.

19,5% para clientes y 21% para no clientes. Banco Nación: 19%.

19%. Banco Macro: 18,5%.

18,5%. BBVA Argentina: 18,25%.

18,25%. ICBC Argentina: 17,7%.

17,7%. Banco Galicia: 17,5%.

17,5%. Banco Credicoop: 17,5% para clientes y no clientes.

17,5% para clientes y no clientes. Banco Ciudad: 17%.

17%. Banco Santander: 16%.

16%. Banco Patagonia: 16%.

De esta manera, Banco Provincia ofrece la tasa más elevada dentro del grupo de bancos relevados, con una TNA de hasta 21% para quienes no son clientes.

Sin embargo, existen otras entidades financieras y compañías de crédito que pueden llegar a ofrecer tasas de entre 22% y 23% para captar depósitos. Antes de realizar la inversión es necesario revisar las condiciones particulares de cada propuesta y comprobar si se trata de una tasa general o de una promoción.

Plazo fijo a 30 días el que más conviene

Cuánto rinde un plazo fijo de $5 millones a 30 días

El rendimiento de un plazo fijo depende de la tasa ofrecida por la entidad, el capital invertido y la cantidad de días durante los cuales permanece depositado el dinero. Si se toma como referencia una TNA del 19%, una inversión de $5.000.000 durante 30 días genera aproximadamente $78.082,19 de intereses. De esta manera, al finalizar el plazo, el ahorrista recibiría alrededor de $5.078.082,19, entre el capital inicial y los intereses generados.

El cálculo corresponde a una colocación tradicional a 30 días y utiliza la Tasa Nominal Anual prorrateada para ese período. El resultado cambia si se consigue una tasa más elevada. Por eso, antes de inmovilizar el capital resulta conveniente comparar las TNA ofrecidas por las distintas entidades.

Cómo hacer un plazo fijo en agosto

Constituir un plazo fijo tradicional puede hacerse directamente desde el home banking o la aplicación del banco. El ahorrista debe ingresar a la sección de inversiones o plazos fijos, seleccionar el monto que desea colocar y establecer el período de la inversión. Para los depósitos tradicionales, el plazo mínimo es habitualmente de 30 días.

Antes de confirmar la operación, es importante verificar la TNA ofrecida, el monto que se cobrará al vencimiento y las condiciones de renovación. Una vez realizada la colocación, el dinero queda inmovilizado hasta la fecha establecida. Al vencimiento, el inversor puede retirar el capital junto con los intereses o volver a colocarlo. En caso de reinvertir tanto el dinero inicial como el rendimiento obtenido, comienza a aprovechar el efecto del interés compuesto.