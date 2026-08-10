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Netflix

Netflix apuesta por el cine independiente con una de las películas apocalípticas más aclamadas

Protagonizada por Michael Shannon y Jessica Chastain, la producción combina drama y suspenso psicológico.

10 de agosto, 2026 | 16.09
Netflix apuesta por el cine independiente con una de las películas apocalípticas más aclamadas

La película estadounidense de 2011 “Atormentado” volvió a captar la atención del público tras incorporarse al catálogo de Netflix. Dirigida por Jeff Nichols, la producción combina drama y suspenso psicológico a partir de la historia de un hombre que comienza a tener inquietantes visiones sobre una tormenta devastadora.

La trama sigue a Curtis, interpretado por Michael Shannon, un trabajador que lleva una vida tranquila junto a su esposa Samantha, encarnada por Jessica Chastain, y su pequeña hija. Sin embargo, esa rutina comienza a alterarse cuando el protagonista empieza a experimentar sueños cada vez más intensos relacionados con una posible catástrofe.

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¿De qué se trata "Atormentado"?

La historia sigue a Curtis LaForche, un hombre de Ohio que trabaja en una empresa de construcción y lleva una vida tranquila junto a su esposa Samantha y su hija Hannah. Sin embargo, su rutina comienza a cambiar cuando tiene una serie de pesadillas recurrentes.

En ellas aparecen nubes oscuras, lluvias intensas y comportamientos violentos que lo llevan a pensar que una tormenta devastadora podría acercarse. Al principio decide guardar silencio, pero las experiencias se vuelven cada vez más frecuentes y perturbadoras.

Ante el temor de que sus sueños anticipen una catástrofe, construye un refugio en el patio de su casa. El proyecto demanda tiempo y dinero, y pronto genera tensiones familiares y problemas económicos.

Su comportamiento también comienza a afectar la relación con sus compañeros de trabajo y vecinos. Mientras intenta encontrar una explicación para lo que está viviendo, la película mantiene la incertidumbre sobre el origen de las imágenes: ¿se trata de una amenaza real o de una crisis psicológica?

Samantha intenta comprender el cambio de actitud de su marido, mientras él busca ayuda profesional y trata de establecer si existe alguna relación con antecedentes familiares. A medida que avanza la historia, la preparación para el posible desastre pone a prueba sus vínculos y su capacidad para distinguir entre una advertencia y un temor.

Ficha técnica de "Atormentado"

  • Título original: Take Shelter
  • País: Estados Unidos
  • Género: drama, thriller y suspenso psicológico
  • Dirección: Jeff Nichols
  • Guion: Jeff Nichols
  • Duración: 121 minutos
  • Protagonistas: Michael Shannon, Jessica Chastain, Shea Whigham, Tova Stewart y Katy Mixon.
  • Plataforma: Netflix

 

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