Netflix apuesta por el cine independiente con una de las películas apocalípticas más aclamadas

La película estadounidense de 2011 “Atormentado” volvió a captar la atención del público tras incorporarse al catálogo de Netflix. Dirigida por Jeff Nichols, la producción combina drama y suspenso psicológico a partir de la historia de un hombre que comienza a tener inquietantes visiones sobre una tormenta devastadora.
La trama sigue a Curtis, interpretado por Michael Shannon, un trabajador que lleva una vida tranquila junto a su esposa Samantha, encarnada por Jessica Chastain, y su pequeña hija. Sin embargo, esa rutina comienza a alterarse cuando el protagonista empieza a experimentar sueños cada vez más intensos relacionados con una posible catástrofe.
¿De qué se trata "Atormentado"?
La historia sigue a Curtis LaForche, un hombre de Ohio que trabaja en una empresa de construcción y lleva una vida tranquila junto a su esposa Samantha y su hija Hannah. Sin embargo, su rutina comienza a cambiar cuando tiene una serie de pesadillas recurrentes.
En ellas aparecen nubes oscuras, lluvias intensas y comportamientos violentos que lo llevan a pensar que una tormenta devastadora podría acercarse. Al principio decide guardar silencio, pero las experiencias se vuelven cada vez más frecuentes y perturbadoras.
Ante el temor de que sus sueños anticipen una catástrofe, construye un refugio en el patio de su casa. El proyecto demanda tiempo y dinero, y pronto genera tensiones familiares y problemas económicos.
Su comportamiento también comienza a afectar la relación con sus compañeros de trabajo y vecinos. Mientras intenta encontrar una explicación para lo que está viviendo, la película mantiene la incertidumbre sobre el origen de las imágenes: ¿se trata de una amenaza real o de una crisis psicológica?
Samantha intenta comprender el cambio de actitud de su marido, mientras él busca ayuda profesional y trata de establecer si existe alguna relación con antecedentes familiares. A medida que avanza la historia, la preparación para el posible desastre pone a prueba sus vínculos y su capacidad para distinguir entre una advertencia y un temor.
Ficha técnica de "Atormentado"
- Título original: Take Shelter
- País: Estados Unidos
- Género: drama, thriller y suspenso psicológico
- Dirección: Jeff Nichols
- Guion: Jeff Nichols
- Duración: 121 minutos
- Protagonistas: Michael Shannon, Jessica Chastain, Shea Whigham, Tova Stewart y Katy Mixon.
- Plataforma: Netflix