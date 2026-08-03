Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la primera semana de agosto 2026

Cuánto rinde invertir en plazo fijo

Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a mostrar diferencias entre las entidades financieras durante la primera semana de agosto de 2026. Mientras algunos bancos tradicionales mantienen rendimientos por debajo del 20% nominal anual (TNA), otras entidades y compañías financieras ofrecen tasas superiores al 22% para depósitos a 30 días.

En ese escenario, comparar las opciones disponibles puede representar una diferencia de más de $5.000 de ganancia por cada $1 millón invertido durante un mes.

¿Qué banco paga más por un plazo fijo?

Entre los bancos, Banco Meridian ofrece una de las tasas más altas del mercado, con una TNA del 22,25%, lo que permite obtener $1.018.287 al vencimiento de un plazo fijo de $1 millón a 30 días.

Si se consideran también las compañías financieras, el mayor rendimiento corresponde a Crédito Regional Compañía Financiera y Reba, que pagan una TNA del 23%, con un rendimiento de $1.018.904 por el mismo capital y plazo.

Cuál es el plazo fijo más conveniente a 30 días

Plazo fijo en agosto: cuánto pagan los principales bancos

Entre las principales entidades financieras, las tasas vigentes son las siguientes:

Banco Provincia: 21% TNA

21% TNA Banco Nación: 19% TNA

19% TNA Banco Macro: 18,5% TNA

18,5% TNA BBVA: 18,25% TNA

18,25% TNA Galicia: 17,5% TNA

17,5% TNA Credicoop: 17,5% TNA

17,5% TNA ICBC: 17,7% TNA

17,7% TNA Banco Ciudad: 17% TNA

17% TNA Santander: 16% TNA

16% TNA Banco Patagonia: 16% TNA

Además de Meridian, otras entidades privadas y digitales también se ubican entre las más competitivas del mercado:

Banco BICA: 22% TNA.

22% TNA. Banco CMF: 22% TNA.

22% TNA. Banco Voii: 22% TNA.

22% TNA. Banco Mariva: 21,5% TNA.

21,5% TNA. Banco del Sol: 21% TNA.

21% TNA. Bibank: 21% TNA.

Cuál es el plazo fijo con mejor tasa

Cuánto rinde invertir $1 millón

El rendimiento de un plazo fijo depende exclusivamente de la tasa ofrecida por cada entidad. Para una inversión de $1.000.000 a 30 días, la ganancia puede variar desde $13.151 en los bancos con menor tasa hasta $18.904 en las entidades que lideran el ranking.

La diferencia entre la opción de menor rendimiento y la de mayor rentabilidad supera los $5.700 en apenas un mes, por lo que comparar las tasas disponibles continúa siendo un factor clave antes de constituir un plazo fijo.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Al elegir un plazo fijo no solo conviene observar la tasa de interés publicada. También es recomendable verificar si la entidad exige operar de manera digital, si ofrece condiciones especiales para clientes o si las tasas varían según el canal de constitución del depósito.

En un escenario de tasas diferenciadas, comparar el rendimiento entre bancos puede representar una mejora en la rentabilidad sin modificar el monto invertido ni el plazo de la colocación.