Aumento de colectivos en agosto 2026 en provincia de Buenos Aires: los nuevos precios y tarifas, uno por uno

Los usuarios del transporte público comenzaron agosto con un nuevo aumento en el boleto de colectivo. Desde el 1° de agosto de 2026 rigen las nuevas tarifas para las líneas que dependen de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del esquema de actualización mensual que combina la inflación con un adicional de dos puntos porcentuales. Las líneas provinciales y municipales identificadas con numeración desde el 200 en adelante aumentaron 4,4% desde el 1° de agosto. Con esta actualización, el boleto mínimo en la provincia ya supera los $1.100, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires permanece por debajo de los $900.

Los nuevos precios del boleto de colectivo en la Provincia

Las nuevas tarifas con SUBE registrada quedaron de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $1.111,19 .

Entre 3 y 6 kilómetros: $1.250,08 .

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.388,98 .

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.666,78 .

Más de 27 kilómetros: $1.959,58.

El incremento responde al mecanismo de actualización mensual vigente para el transporte público en ambas jurisdicciones. En agosto, las líneas administradas por la Ciudad aplicaron una suba del 3,9%, mientras que las que dependen de la Provincia de Buenos Aires aumentaron 4,4%. En tanto, las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional mantienen su propio esquema tarifario. Con esta actualización, la diferencia entre ambos cuadros tarifarios volvió a ampliarse: mientras el boleto mínimo en la Ciudad permanece por debajo de los $900, en la Provincia de Buenos Aires ya supera los $1.100.

Además de los colectivos, desde agosto también aumentaron las tarifas del subte, los trenes metropolitanos y los peajes de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el foco de este ajuste está puesto en el transporte de pasajeros en el conurbano bonaerense, donde el uso del colectivo es el medio de movilidad más utilizado por miles de trabajadores y estudiantes.

Mercado Pago ofrece reintegros de hasta el 100%

Una de las promociones más atractivas para agosto es la de Mercado Pago, que ofrece 100% de reintegro en los viajes realizados mediante QR, con un tope de devolución de $10.000. Sin embargo, hay una condición clave: el beneficio no está disponible automáticamente para todas las personas usuarias. Para acceder, es necesario que la promoción aparezca habilitada en la sección "Beneficios" de la aplicación de Mercado Pago. Una vez disponible, el usuario debe pagar el viaje utilizando el QR de Mercado Pago. La compañía confirma que su aplicación permite pagar viajes en colectivos y subtes mediante esta modalidad. Por eso, antes de realizar el viaje, conviene ingresar a la aplicación y comprobar si la promoción está disponible. El reintegro está sujeto al tope establecido y a las condiciones particulares que figuren para cada usuario.

El aumento de agosto en el contexto del transporte público

El nuevo cuadro tarifario refleja la política de actualización mensual que rige en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien los aumentos son una constante en los últimos meses, el porcentaje aplicado en agosto es ligeramente superior al de julio, lo que profundiza la brecha entre los valores que pagan los usuarios de la provincia y los de la Capital Federal. Las líneas provinciales, que cubren extensos recorridos en el conurbano, son las que más resienten estos aumentos, especialmente para quienes recorren distancias superiores a los 27 kilómetros, cuyo boleto ya roza los $2.000. El esquema de actualización continuará aplicándose en los próximos meses, por lo que se espera que las tarifas sigan ajustándose en línea con la inflación.