Entradas para Gabriel Rolón en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de su propuesta teatral

El psicoanalista y escritor Gabriel Rolón se presentará el próximo 11 de diciembre en el Movistar Arena para dar cierre a las funciones de «Palabra Plena». La propuesta, que analiza la relación entre el lenguaje, el pensamiento y los vínculos humanos, ya convocó a más de 500,000 espectadores durante sus diferentes presentaciones.

El espectáculo parte de la premisa de que los seres humanos habitan un mundo construido por palabras y plantea una reflexión sobre la responsabilidad de asumir un discurso propio frente a la tendencia del entorno actual hacia la conversación vacía. En la obra, el autor expone que la palabra funciona en simultáneo como herramienta, conflicto y canal de comunicación, abordando tensiones como el amor, la pérdida, la felicidad y la angustia.

Entradas, precios y detalles de la función

La cita en el Movistar Arena marcará el cierre definitivo de este ciclo teatral. Las entradas para esta única presentación de diciembre ya se encuentran disponibles para comprar a través del sitio web oficial del estadio. Los precios varían según la ubicación en la sala, con valores que van desde los 45,000 pesos en los sectores altos hasta las plateas preferenciales del campo, sin incluir el costo por servicio. Quienes deseen asistir pueden adquirir sus localidades mediante tarjetas de crédito y débito, con opciones de financiación según la entidad bancaria. El inicio del espectáculo está programado para las 21:00 horas, y las puertas del recinto se abrirán dos horas antes para facilitar el ingreso del público.

Gabriel Rolón en el Movistar Arena. (Crédito de imagen: LEB Entertainment)

La trayectoria del psicoanalista Gabriel Rolón

Licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, Gabriel Rolón ha construido una carrera que combina la práctica clínica con la divulgación cultural. Inició su labor en los medios de comunicación como colaborador en programas de radio y televisión, donde abordó problemáticas vinculadas a la salud mental desde un enfoque didáctico.

Posteriormente inició su labor editorial con la publicación de libros como Historias de diván (2007) y Palabras cruzadas (2009), obras que alcanzaron altos volúmenes de ventas tanto en Argentina como en el exterior y que luego adaptó a la televisión y al cine. A lo largo de los años, expandió su producción hacia la dramaturgia, con piezas teatrales dirigidas a trasladar el análisis del comportamiento humano al escenario, posicionándose como una figura constante en la divulgación del psicoanálisis en el ámbito hispanohablante.