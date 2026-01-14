Las usás todos los días y no lo sabías: las tres palabras cotidianas que provienen del turco.

Hay palabras que usamos todos los días sin preguntarnos de dónde vienen. Algunas parecen universales, otras suenan tan familiares que cuesta imaginar que hayan nacido en otro idioma. Sin embargo, una parte importante del vocabulario cotidiano que circula por Europa, América y Medio Oriente tiene un mismo origen: el turco.

La expansión de estas palabras no fue casual. Durante siglos, el Imperio Otomano funcionó como un enorme puente cultural, comercial y lingüístico entre Oriente y Occidente. En ese intercambio constante, muchas expresiones turcas se filtraron en otras lenguas y terminaron adaptándose, cambiando de forma, pero conservando su esencia.

Cuáles son las palabras de uso cotidiano que provienen del turco

Uno de los ejemplos más claros es la palabra café. Aunque hoy se asocia a la cultura europea, su recorrido lingüístico pasó por el turco kahve, que a su vez provenía del árabe. Desde allí se difundió por Italia, Francia y España, hasta convertirse en una de las palabras más reconocibles del mundo.

Algo similar ocurrió con quiosco. El término deriva del turco köşk, que hacía referencia a un pabellón o construcción pequeña, generalmente ornamentada. Con el tiempo, el significado se redujo y se adaptó hasta designar esos pequeños puestos urbanos donde se venden diarios, golosinas o bebidas, presentes en ciudades de todo el planeta.

El caso del yogur es otro ejemplo emblemático. La palabra proviene directamente del turco yoğurt y se incorporó a numerosos idiomas sin grandes modificaciones fonéticas. Más allá del alimento en sí, el término viajó junto con prácticas culinarias que hoy forman parte de dietas globales.

La lista no termina ahí. Palabras vinculadas a la vida cotidiana, la gastronomía, el comercio e incluso la arquitectura ingresaron a otras lenguas gracias al contacto prolongado con el mundo otomano. Algunas lo hicieron a través del griego, otras del italiano o del francés, pero todas conservan huellas claras de su origen.

Este fenómeno demuestra que las lenguas no evolucionan de manera aislada. Por el contrario, se nutren del contacto, los viajes, las conquistas y los intercambios culturales. En ese sentido, el turco dejó una marca profunda y silenciosa en la forma en que el mundo nombra objetos, espacios y costumbres cotidianas.