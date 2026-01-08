En un hecho sin precedentes, Uruguay tendrá tres nuevas islas estratégicas en el Río Uruguay que pasarán a ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Se trata de una donación y es la primera vez que reciben tierras de estas características.

El presidente Yamandú Orsi participó este jueves de la ceremonia oficial de donación. Actualmente, las islas están a nombre de la asociación sin fines de lucro Ambá, cuyo propósito es restaurar el vínculo emocional del ser humano con la naturaleza y regenerar los ecosistemas. Según El País Uruguay, quien puso los fondos para la compra de las tierras fue la asociación Butler Parklands, del filántropo Gilbert Butler.

Dónde quedan las nuevas tres islas de Uruguay

La ONG detalló que las tierras transferidas ocupan una superficie de 514 hectáreas. Denominadas Chala, Ingla y Pingüino, "no solo son cruciales para la conectividad ecológica, sino que dos de ellas ya cuentan con infraestructura de ecoturismo lista para ser utilizada, incluyendo muelles, refugios y baños", detallaron desde la asociación.

Actualmente, hay dos escuelas de Kayak funcionando en el corredor: una en Nuevo Berlín y otra en San Javier. En estas brindan clases a través de dos programas, uno para escuelas e instituciones y el otro de kayak para todos (familias, vecinos y turistas).

Las escuelas también prestan los kayaks, remos y salvavidas. También realizan las actividades con supervisión de instructores. En los territorios hay dos refugios, a los que se puede llegar mediante embarcaciones para disfrutar el entorno.

Qué hará Uruguay con sus nuevas islas

A partir de este proyecto, se busca impulsar a que los operadores turísticos realicen paseos en la zona., "Se puede hacer el paseo en lancha, recorrer las islas por sus senderos y disfrutar del área protegida", indicaron. Además, el desarrollo busca "impulsar" las economías restaurativas y "fortalecer" a las comunidades bajo un modelo de desarrollo basado en la "conservación". Según medios locales, se trata de una colaboración público-privada impulsada por Butler Parklands, AMBÁ, WCS y Banco de Bosques.

El proyecto total contempla la donación de seis islas bajo la idea de un parque binacional. A Uruguay le toca las islas Pingüino, Chala e Inga, bajo la condición de que el Estado deberá preservar el parque tal cual como fue ideado por Butler. También donará a Argentina las islas Dolores, San Genaro y Campichuelo.

¿Quién es Gilbert Butler, el multimillonario detrás de esta histórica donación?

Butler es un multimillonario estadounidense y fanático del kayak. Encontró en este conjunto de islas del Río Uruguay un "lugar especial", donde en los canales formados sobre las costas de Nuevo Berlín y San Javier, elaboró un proyecto que presentó en 2022 al entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

El multimillonario destina parte de su dinero en la conservación de áreas naturales, y su peripecia en la región, que ya incluye proyectos en el sur argentino y en Chile, ahora tiene como centro la donación de tres islas al sistema de áreas protegidas para que turistas hagan kayakismo.

Su vínculo con Uruguay empezó cuando desde la reserva El Potrero, frente a Fray Bentos del lado argentino, lo invitaron a conocer su estancia a inicios de 2020. En nuestro país desembarcó de la mano de la familia Tompkins, otros filántropos que apoyaron parques nacionales en países vecinos.