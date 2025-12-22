Desde el 1 de diciembre entró en funcionamiento el denominado Abono Extranjero, un nuevo servicio llevado adelante por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay (MTOP).

Con la temporada de verano en marcha, son muchos los argentinos que ultiman detalles con el auto para dirigirse a la Costa Atlántica, el sur de Brasil o cruzar el charco y pasar unos días en las playas de Uruguay. Sin embargo, también hay que tener en cuenta las especificaciones de cada país para circular por la ruta.

El abono consiste en una solución para los vehículos con matrícula extranjera que ingresan al país vecino durante la temporada de verano y ofrece una experiencia más ágil y cómoda para transitar por las rutas uruguayas. Este sistema tiene un costo equivalente a seis tarifas de peaje e incluye la colocación de un dispositivo TAG en el vehículo, que se realiza directamente en los puestos de peaje para comenzar el viaje. De esta manera, se facilita la lectura automática y la circulación sin paradas innecesarias.

Cómo funciona el Abono Extranjero en Uruguay

El abono permite circular a los vehículos con matrícula extranjera por todos los peajes de las rutas nacionales durante 15 días corridos y el costo es de $ 42.200 (1141 pesos uruguayos). Una vez concluido el período de 15 días, la cuenta de Telepeaje queda activa para hacer recargas por el monto que se desee, ya sea a través de la web, en un peaje o redes de cobranza.

Para renovarlo por 15 días más, el trámite debe realizarse nuevamente en un peaje. Aquellos que planeen viajes más acotados, tienen a disposición el Pase Turista que habilita el cruce por peajes mediante la lectura de la matrícula por 24 horas y puede tramitarse online o desde la App Telepeaje Uy. El pago podrá efectuarse presentando el documento de identidad en Abitab (empresa de pagos y cobranzas, como Pago Fácil o Rapipago) o Red Pagos en efectivo, en las oficinas de los peajes con tarjeta de crédito o débito, o de forma online.

Desde el MTOP señalaron que "tanto el Abono Extranjero como el Pase Turista permiten una circulación más fluida al reducir tiempos de espera y la necesidad de manejar efectivo en las cabinas, dos modalidades que permiten un tránsito más ágil, cómodo y adaptado a las necesidades de cada viaje".

Cómo funciona el Pase Turista

Al llegar a una cabina de peaje, los usuarios pueden optar por los carriles de cobro automático o de telepeaje, sin distinciones en la vía de circulación. Quienes cuenten con un tag instalado será identificado de manera inmediata, lo que permitirá que las barreras se levanten automáticamente. Además, el uso del tag habilita una tarifa diferencial de 156 pesos uruguayos ($ 5769), mientras que mediante Sucive (cobro por matrícula) el valor por pasada es de 200 pesos ($ 7396).

El nuevo beneficio se suma a los incentivos fiscales para los no residentes, como el IVA del 0% en hoteles durante todo el año, alquiler de autos, Tax Free en comercios adheridos y beneficios adicionales a través de tarjetas de crédito de bancos establecidos tanto en la Argentina como en Uruguay.