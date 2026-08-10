Los triángulos amorosos que hicieron estallar la farándula argentina: los 13 romances más polémicos

Los triángulos amorosos más recordados de la farándula argentina involucraron a reconocidas figuras del espectáculo, el deporte y la televisión.

La farándula argentina acumuló durante décadas historias de parejas atravesadas por separaciones, infidelidades y nuevos romances que terminaron bajo los reflectores. Algunos quedaron en rumores y otros fueron confirmados por sus protagonistas. Estos son 13 de los triángulos amorosos que más repercusión generaron.

Los romances y triángulos más polémicos

Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Dai Fernández y Andrés Gil

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, después de 18 años juntos, generó una ola de especulaciones. Dai Fernández y Andrés Gil fueron señalados como posibles terceros en discordia, aunque Accardi aclaró en OLGA que la infidelidad existió y que no involucró a ninguna figura del medio. La pareja terminó divorciándose legalmente y concretó la división de bienes de manera amistosa.

Florencia Bertotti, Guido Kaczka y Federico Amador

Florencia Bertotti y Guido Kaczka terminaron su relación en 2010, después de más de una década juntos y un hijo en común. Durante las grabaciones de Niní, Bertotti comenzó a acercarse a Federico Amador.

Las imágenes de ambos fuera del set alimentaron las versiones sobre un romance. Con el tiempo, la relación quedó consolidada y ambos continúan juntos.

Florencia Bertotti y Federico Amador iniciaron su romance después de la separación de la actriz de Guido Kaczka y, con el tiempo, consolidaron su relación.

Alexis Mac Allister, Cami Mayan y Ailén Cova

El final de la relación entre Alexis Mac Allister y Cami Mayan, tras cinco años de noviazgo, quedó envuelto en polémica cuando el futbolista comenzó rápidamente una relación con Ailén Cova, amiga de la infancia. El vínculo generó una fuerte repercusión y posteriormente Mayan inició un reclamo judicial por compensación económica. Mac Allister y Cova continúan juntos y fueron padres de Alaia en 2025.

Luciano Castro, Flor Vigna y Griselda Siciliani

Flor Vigna confirmó públicamente que Luciano Castro había tenido un vínculo con Griselda Siciliani mientras todavía estaban juntos. La cantante contó que descubrió mensajes sospechosos en el teléfono del actor durante un viaje.

El episodio terminó convirtiéndose en uno de los principales escándalos sentimentales de 2024.

Flor Vigna y Luciano Castro terminaron su relación en medio de declaraciones de la cantante sobre un vínculo del actor con Griselda Siciliani.

Rodrigo De Paul, Camila Homs y Tini Stoessel

La separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs estuvo acompañada por rumores sobre un supuesto acercamiento entre el futbolista y Tini Stoessel. La relación entre el jugador y la cantante se hizo pública poco después de la ruptura.

Las versiones sobre las fechas del romance provocaron fuertes cruces mediáticos y derivaron posteriormente en conflictos entre De Paul y Homs.

Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez

Uno de los casos más recordados ocurrió en 2015, cuando Pampita aseguró haber encontrado a Benjamín Vicuña junto a la China Suárez durante el rodaje de El hilo rojo.

El episodio del motorhome se transformó en un escándalo nacional y marcó el final de la relación de una década entre Pampita y Vicuña. Poco después, el actor y Suárez blanquearon su romance.

Eugenia Tobal, Nicolás Cabré y la China Suárez

Eugenia Tobal y Nicolás Cabré se casaron en 2011, pero se separaron pocos meses después. El final estuvo atravesado por la pérdida de un embarazo y, posteriormente, por la aparición de la China Suárez en la vida del actor.

La nueva relación de Cabré con Suárez incrementó la exposición del conflicto y convirtió la separación en uno de los grandes escándalos de 2012.

Nicolás Cabré y la China Suárez comenzaron una relación después de la separación del actor de Eugenia Tobal, en uno de los romances más comentados de 2012.

Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi

La historia de Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi se convirtió en uno de los triángulos amorosos más mediáticos. Nara terminó su matrimonio con López y poco después inició una relación con Icardi, quien había sido amigo y compañero del futbolista.

El romance provocó una enorme repercusión y dio lugar a años de enfrentamientos públicos.

Nicolás Vázquez, Mercedes Funes y Gimena Accardi

Nicolás Vázquez y Mercedes Funes se casaron en 2006, pero se separaron pocos meses después, en 2007, en medio de una fuerte repercusión mediática.

Tras la ruptura, Vázquez comenzó una relación con Gimena Accardi, a quien conocía por haber trabajado juntos en Casi Ángeles. El romance generó gran interés por la cercanía con la separación.

Con los años, Vázquez y Accardi consolidaron su relación, mientras Funes continuó su vida por separado.

Flor Jazmín Peña, Agus Franzoni y Nico Occhiato

Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni habían sido pareja antes de que ella comenzara su romance con Nicolás Occhiato. Occhiato y Peña mantuvieron el vínculo en secreto durante varios meses hasta confirmarlo a comienzos de 2024 en Luzu TV.

Franzoni aseguró sentirse “traicionado” y, en Socios del Espectáculo, dejó una irónica respuesta cuando le preguntaron cuánto tiempo había pasado entre ambas relaciones: “¿Querés que hagamos las cuentas?”.

Pampita, Roberto García Moritán y Araceli Salto

La separación de Pampita y Roberto García Moritán fue uno de los grandes escándalos de 2025. Tras cinco años de matrimonio y una hija en común, la pareja terminó su relación entre rumores de infidelidad. En ese contexto, el nombre de Araceli Salto apareció vinculado a distintas versiones sobre el político. En LAM, Araceli también relató situaciones particulares de sus encuentros con García Moritán y contó: “Tuve que ir con capucha”.

Pampita y Roberto García Moritán se separaron después de cinco años de matrimonio, en medio de rumores que también involucraron a Araceli Salto.

Luck Ra, La Joaqui y Tuli Acosta

La ruptura de Luck Ra y La Joaqui quedó envuelta en rumores apenas una semana después del anuncio oficial. Tuli Acosta fue señalada como tercera en discordia, aunque negó las versiones. El escándalo creció luego de la filtración de un audio privado de La Joaqui. “No sé ni por dónde empezar. La verdad es que no entiendo el fin de tantas mentiras”, expresó Acosta en sus redes sociales.

Pampita, Martín Barrantes y Benjamín Vicuña

Uno de los triángulos amorosos más recordados tuvo como protagonistas a Pampita, Martín Barrantes y Benjamín Vicuña. Pampita y Barrantes se casaron en 2002 y se separaron en 2004. El conflicto se profundizó porque la modelo quedó embarazada de Vicuña antes de que se concretara oficialmente el divorcio.

Barrantes inició una demanda por adulterio y obtuvo un fallo favorable en 2008. Posteriormente, Pampita y Vicuña se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del espectáculo argentino.

Pampita y Martín Barrantes se casaron en 2002 y su posterior separación derivó en un conflicto judicial que se extendió durante varios años.

Los romances que quedaron en la historia de la farándula

Entre infidelidades confirmadas, versiones nunca comprobadas y separaciones que dieron paso a nuevos vínculos, estos casos marcaron distintas épocas del espectáculo argentino. Algunos involucraron a figuras del fútbol y otros a protagonistas de la televisión, pero todos tuvieron un elemento en común: la enorme exposición pública.

Los triángulos amorosos continúan siendo uno de los grandes motores de la farándula, especialmente cuando las historias sentimentales terminan mezclándose con declaraciones, rumores y conflictos que trascienden a las propias parejas.