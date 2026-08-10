Concert Week 2026: qué es y cómo acceder a entradas con descuentos para shows en Argentina

Los fanáticos de la música en vivo tienen una nueva oportunidad para conseguir entradas a precios promocionales. Desde este lunes 10 y hasta el domingo 16 de agosto se desarrolla una nueva edición de DF Concert Week, una iniciativa que reúne descuentos y beneficios para distintos shows internacionales que forman parte de la agenda musical argentina.

Durante seis días se irán habilitando promociones especiales para conciertos y experiencias seleccionadas. Entre los artistas alcanzados por la campaña aparecen Stray Kids, 5 Seconds of Summer, Foo Fighters, Rush y Black Eyed Peas, además de Lollapalooza Argentina, uno de los festivales más importantes del país.

Concert Week 2026: qué es y cómo acceder a las entradas con descuento

DF Concert Week es una campaña impulsada por DF Entertainment que busca acercar a los fanáticos beneficios exclusivos para distintos espectáculos. Las promociones varían según cada show y pueden incluir descuentos en determinados sectores, cuotas sin interés y experiencias especiales.

Foo Fighters, una de las bandas que estarán presentes.

Para algunas de las ofertas es necesario ingresar el código promocional CW2026 antes de finalizar la compra. En otros casos, el beneficio se aplica de acuerdo con el medio de pago utilizado.

Cuáles son los descuentos del Concert Week 2026

Entre las principales promociones aparece Stray Kids , que ofrece un 30% de descuento del 10 al 16 de agosto en Campo delantero, Campo trasero y Plateas 1 y 2. También se pueden aprovechar hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa .

, que ofrece un del 10 al 16 de agosto en Campo delantero, Campo trasero y Plateas 1 y 2. También se pueden aprovechar hasta . Para Lollapalooza Argentina , la promoción permite adquirir el abono 3 Day Pass con 20% de descuento . Además, se ofrecen hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander y Visa.

, la promoción permite adquirir el . Además, se ofrecen hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander y Visa. Los tickets para 5 Seconds of Summer tienen 30% de descuento en Campo trasero y Plateas bajas 1, 2 y 3 seleccionadas. El beneficio requiere ingresar el código CW2026 , es exclusivo para shows en el Movistar Arena y contempla hasta 6 cuotas sin interés con Visa.

tienen en Campo trasero y Plateas bajas 1, 2 y 3 seleccionadas. El beneficio requiere ingresar el código , es exclusivo para shows en el y contempla hasta 6 cuotas sin interés con Visa. En el caso de Foo Fighters , la promoción permite comprar entradas en hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas Banco Macro y Visa .

, la promoción permite comprar entradas en hasta . Rush es uno de los shows que presenta el mayor descuento: 40% en Campo delantero, Campo trasero y Plateas bajas 2 y 3. La oferta incluye hasta 6 cuotas sin interés con Santander y American Express, requiere el código CW2026 y es exclusiva para el Movistar Arena.

es uno de los shows que presenta el mayor descuento: en Campo delantero, Campo trasero y Plateas bajas 2 y 3. La oferta incluye hasta 6 cuotas sin interés con Santander y American Express, requiere el código CW2026 y es exclusiva para el Movistar Arena. Por su parte, Black Eyed Peas ofrece 20% de descuento en Campo parado, además de hasta 6 cuotas sin interés con Santander y Visa. También es necesario utilizar el código CW2026.

Cómo conocer las nuevas promociones

Durante la Concert Week se anuncian nuevos beneficios y sorpresas cada día. Para conocer las promociones que se van desbloqueando y la forma de acceder a cada una, hay que seguir las redes oficiales de DF Entertainment (@dfentertainment). Allí se informan las condiciones para conseguir entradas, experiencias y oportunidades especiales durante la campaña.