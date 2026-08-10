Es como un templo de Europa, pero queda en la ciudad de Buenos Aires: la visita guiada clave para este fin de semana largo.

Entre los llamativos rincones porteños capaces de transportarte a Europa sin esfuerzo, hay un sitio que llama la atención por su diseño gótico y tener un barco suspendido en el techo: la Iglesia Dinamarquesa de Buenos Aires. El sitio abre sus puertas en fechas específicas y a finales de agosto volverá a ofrecer una visita guiada completamente gratis.

Así será la visita gratuita en la Iglesia Dinamarquesa

Ubicada en San Telmo, la iglesia abrirá sus puertas el próximo 30 de agosto para brindar una misa desde las 11 hs y ese mismo día se podrá recorrer para conocer su arquitectura histórica, ver un barco suspendido del techo y acercarse a la comunidad danesa en Buenos Aires. Se trata de una oportunidad única, ya que el sitio no suele abrir al público.

Es como un templo de Europa, pero queda en la ciudad de Buenos Aires: la visita guiada clave para este fin de semana largo.

Ese día se brindará una misa en castellano, a cargo del pastor Mariano Salguero. Tras la misa, se puede compartir un café en el salón del subsuelo. El recorrido por la iglesia tendrá la duración de aproximadamente una hora y permite conocer la historia del sitio, los símbolos y significados detrás de su arquitectura. La actividad es gratuita, aunque los cupos son limitados.

La historia detrás de la icónica Iglesia Dinamarquesa en CABA

La Iglesia Dinamarquesa fue inaugurada en 1931 y su construcción buscó acompañar a la comunidad de inmigrantes daneses que comenzó a instalarse en el país desde la segunda mitad del siglo XIX que hasta el momento tenía que asistir a templos de otras colectividades nórdicas.

Ubicada entre Balcarse y Paseo Colón (Carlos Calvo 257), es un símbolo de la arquitectura neogótica porteña. La Iglesia fue diseñada por el arquitecto danés Morten F. Rønnow, el mismo que proyectó el emblemático Edificio Otto Wulff, y está inspirada en las que se construyeron en Dinamarca durante las primeras décadas del siglo XX.

Apenas se llega al sitio, se puede ver la fachada escalonada que representa la Escalera de Jacob, mencionada en la Biblia. Mientras que el interior cuenta con un estilo luterano, con paredes blancas, líneas sencillas y una cruz sin la imagen de Cristo.

Es como un templo de Europa, pero queda en la ciudad de Buenos Aires: la visita guiada clave para este fin de semana largo.

Entre sus cualidades hay una que destaca: el buque escuela København que cuelga del techo de la Iglesia, en dirección hacia el altar. El objeto responde a una tradición danesa que simboliza el viaje del alma durante la vida a un "buen puerto", es decir, el camino hacia Dios.

Además, la Iglesia Dinamarquesa cuenta con una casa pastoral, una residencia estudiantil, una biblioteca con alrededor de 7.000 ejemplares —algunos claves para la cultura danesa— y un salón para actividades culturales.